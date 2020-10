Piden al Ministerio Público investigar de oficio la compra de batas quirúrgicas

Una investigación de oficio pidió al Ministerio Público la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) y el Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos (Conalac), ya que se estarían comprando insumos médicos que incumplirían los protocolos de bioseguridad.

El dirigente de la Amoacss Fernando Castañeda afirmó que es “inhumano” exponer al personal de salud. “Con estos insumos de baja calidad, que son una porquería, nos están convirtiendo en un foco de infección”, advirtió y cuestionó que colegas suyos han tenido que hacer colectas y reutilizar insumos, cuando el gobierno destinó $133.8 millones para compras durante la pandemia de la Covid-19.

De la misma forma coincidió el presidente de Conalac, Julio Nieto, quien indicó que es inaceptable que se entregue una bata por día o insumos de baja calidad. “No hay interés por parte de las autoridades para solucionar esta situación”, se quejó.

‘Posible lesión y reciclajes’ denuncia personal de salud

Una posible lesión patrimonial, reciclaje de insumos y la necesidad de recoger dinero para comprar batas, mascarillas y cubrezapatos son parte de las denuncias del personal médico de 12 centros estatales de atención de salud en el país.

En dos dependencias de la Caja de Seguro Social (CSS): el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y la policlínica Alejandro de la Guardia –en Betania–, personal médico informó a este medio que para poder atender a los pacientes de endoscopia y colonoscopia se les autorizó, supuestamente, a abrir kits de laparoscopia que usualmente se utilizan en intervenciones quirúrgicas.

Estos paquetes –que cuestan unos $70 cada uno– se estarían abriendo para sacar las batas de nivel 4, utilizadas en cirugías laparoscópicas, mientras que el resto del kit se desecharía. “Se está cometiendo un daño al patrimonio de la institución, sólo por querer tapar la grave situación de las batas que no cumplen con las especificaciones y la escasez de insumos”, denunciaron las fuentes.

Esta situación se estaría registrando también en los hospitales Irma de Lourdes Tzanetatos y Susana Jones Cano, también de la CSS. “Dependiendo del área en que trabajas, así mismo te entregan el calibre de las batas. Esto es un desastre administrativo y lo peor es que nadie hace nada para solucionar el problema”, advirtieron las fuentes, que tienen prohibido hablar públicamente de estos temas, por lo que solicitaron protección a sus identidades.









El pasado 8 de octubre, a través de la Ley de Transparencia, La Prensa solicitó al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, copia de las certificaciones de las batas que están adquiriendo en la mesa conjunta interinstitucional de compras Covid-19, pero no se proporcionó la documentación.

¿Reciclaje y colectas?

La Prensa contactó a personal médico de 12 centros de atención de salud del país, desde Chepo hasta Coclé, que denunciaron que tienen que reciclar las batas y comprar con su dinero o mediante colectas de fondos, insumos médicos que, según informaron, no estarían recibiendo.

Denunciaron que tienen que “reutilizar las batas” debido a que reciben únicamente tres para el uso de toda la semana. “El alcohol ya no alcanza, porque tenemos que limpiar las batas cada vez que terminamos de hacer una ronda. No hacemos esto porque queremos, sino porque no tenemos dinero para comprar más”.

Médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y técnicos se preguntan ¿dónde están los insumos médicos quirúrgicos? que compra la mesa conjunta interinstitucional de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa). Al parecer, estos no estarían llegando a todos y los que reparten, como las batas quirúrgicas, son de cuestionada calidad.

“Tenemos que comprar con nuestro dinero o hacer colectas, porque no tenemos los insumos necesarios. En varios centros tienen un espacio para desinfectar, pero no es seguro que no nos vamos a contagiar”, afirmó personal de Coclé y del Complejo Hospitalario, en la capital.

Otros aseguran que “nos están entregando una bata por día, incumpliendo el protocolo de salud”.

“Todos estamos afectados. Yo soy auxiliar y tengo que hacer tres rondas por turno, pero nos entregan una bata plástica delgada, muy frágil, para todo el día y no podemos hacer todo el recorrido, ya que nos exponemos nosotros y a los pacientes”, afirmó otro de los consultados por este medio del Complejo Hospitalario.

Sin funciones

La representante del Colegio de los Laboratoristas en la comisión de investigación convocada por el Minsa para conocer por qué los insumos solicitados no estarían llegando al personal médico, Ana Judith Luque, afirmó que sólo fueron convocados a una reunión, pero no han tenido funciones.

“Sólo hubo una reunión en la que se dijo que estaríamos verificando si los insumos estaban llegando o no, ya que hubo muchos reclamos, pero no nos han vuelto a llamar”, aseguró.

Desde el 31 de agosto, La Prensa solicitó –con base en la Ley de Transparencia– información al ministro de Salud, Luis Sucre, sobre cuándo empezaría a operar y quiénes conformaban la comisión investigadora de compras de la mesa Covid-19, pero no ha habido respuestas.