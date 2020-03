Piden investigación al Ministerio Público

Miembros de la sociedad civil piden al Ministerio Público la apertura de una investigación de oficio y auditorías de la Contraloría General de la República, luego de haberse publicado las primeras entregas de una investigación de La Prensa que han revelado que alcaldes y representantes de corregimiento pagaron con fondos de la descentralización obras inconclusas, con problemas estructurales o abandonadas.

El abogado Ernesto Cedeño opinó que se podría estar frente a una lesión patrimonial. “La Contraloría está pasando agachada”, afirmó.

Cedeño presentó este lunes una solicitud formal al contralor Gerardo Solís, para que audite estos fondos.

Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente de Panamá, dijo que todas estas investigaciones se deben iniciar “cuanto antes, para aplicar castigos ejemplares que desincentiven la corrupción en el manejo de los fondos públicos”.

En tanto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez pidió a la Contraloría intervenir, ya que aunque muchos ven estos fondos como una oportunidad “para mejorar sus comunidades, otros –tristemente– para aumentar sus arcas”.

A su juicio, existen elementos suficientes para que el Ministerio Público investigue de oficio. Adelantó que la Asamblea Nacional avanza en la modificación de la Ley de Descentralización.

Obras cuestionadas

La construcción de dos obras en El Coco de Penonomé se convirtió en un recordatorio de la indignación de sus residentes, la mayoría sumida en la pobreza.

Una pequeña parada costó casi $4 mil, pero los moradores aseguran que es la menos utilizada, ya que la elevación del techo –que presentó oxidación poco después de instalado– los deja expuestos a las inclemencias del tiempo, mientras las paredes también presentan rajaduras.

Se desconoce el alcance del contrato, ya que la información no está disponible en Panamá Compra, y la pasada administración del Municipio de Penonomé no entregó información sobre el uso de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

La otra obra es una cancha multiusos. Los quejosos consideran que es una “estafa” que una obra vieja se entregue como nueva. “Solo se le hicieron maquillajes”.

Una de las moradoras indicó que la remoción del piso de la cancha fue superficial, principalmente porque no se construyó desde sus cimientos. “El contratista colocó una capa de cemento sobre el piso viejo... debajo de ese está el otro piso, [sólo] pusieron una capa sobre el otro. Yo no soy arquitecta, pero yo creo que esa [cancha] no está bien hecha para el costo que tiene”, afirmó la residente.

Para corroborar las quejas, este medio observó el pliego de cargos. En este se indica que el contrato –por casi $17 mil, con la empresa MP Arquitectura y Construcciones–, sería para reparar fisuras en el piso de la cancha existente, pintura, demarcación y los aros con sus redes, pero esto último no se observó en la cancha.

Los proyectos son parte de las obras con problemas que detectó La Prensa en 9 de los 81 distritos que han manejado estos fondos: Santiago, Chitré, Arraiján, San Miguelito, David, Penonomé, La Pintada, Aguadulce y Chiriquí Grande (Bocas del Toro).

La próxima semana, conozca obras pagadas en otras provincias a costos exorbitantes.