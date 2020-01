En pocos días se conocerá el subadministrador de la ACP

El día en que Jorge Quijano asuma el mando en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se sabrá quién será la persona que lo acompañará en el cargo de subadministrador.

“No me atrevo a decir nombres”, dice Quijano en referencia a posibles candidatos.

La junta directiva de la ACP es la encargada de nombrar al subadministrador, decisión que solo tendrá validez cuando presente una votación mayoritaria de un total de 11 miembros. Es decir, puede ser elegido con seis votos en adelante.

“Por disposición legal, la elección no me toca a mí”, asegura Quijano. Pero, sí puede dar su opinión sobre posibles candidatos.

Según la trayectoria de la persona seleccionada, perteneciente o no al organigrama de la ACP, se harán los nombramientos en otros cargos clave de la organización.

“Espero que sea una persona que conozca el Canal, porque van a ser muy retadores estos dos o tres años por delante”, reconoce Quijano.

El administrador designado se refiere a las características que debe cumplir la persona elegida. “El negocio del Canal es un negocio que no se estudia, y no es estándar [porque] es una empresa estatal que no requiere conocer las reglas del negocio, sino los reglamentos internos nuestros, que son ley”.

Terminados los trabajos de ampliación y una vez aprobados por la ACP, la vía interoceánica debe entrar en operaciones comerciales en mayo de 2015. Hasta el año 2025 se estima que los aportes del Canal estén por el orden de los 30 mil millones de dólares.

Hasta el día previo a su toma de posesión, el 3 de septiembre, Jorge Quijano cumplirá con las funciones de subadministrador encargado de la ACP.

Se encuentra en esta posición desde el pasado 15 de junio para hacer la transición con el administrador saliente, Alberto Alemán Zubieta.