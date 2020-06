PRD y CD, cuadrados para reelegir a Castillero en presidencia de la Asamblea Nacional

Órgano Legislativo

Los diputados de la bancada de Cambio Democrático (CD) acordaron respaldar al perredista Marcos Castillero en su reelección como presidente de la Asamblea Nacional el 1 de julio.

Antes de finalizar el periodo de sesiones ordinarias el 30 de abril, Castillero conversó con diputados de las diferentes bancadas y varios le confirmaron su apoyo, pero no fue si no hasta la semana pasada cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) oficializó su aval.

El jueves, en medio de la cuarentena, los diputados perredistas acordaron reelegir a Castillero –con 33 votos– y apoyar para la primera vicepresidencia a Cenobia Vargas en reemplazo de Zulay Rodríguez. Mientras, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, aliado del oficialista PRD, reelegirá a Tito Rodríguez como segundo vicepresidente.

Esa misma semana, la mayoría de los diputados de CD se reunió en la oficina de la bancada y pactó darle el voto de confianza a Castillero.

En esa reunión, los diputados decidieron que la próxima jefa de bancada será la diputada y secretaria de ese colectivo, Yanibel Ábrego, en reemplazo de Rony Araúz.

Alaín Cedeño, diputado de CD y quien forma parte de los cinco diputados que respalda al expresidente Ricardo Martinelli, dijo: “ aunque somos cinco, vamos a respaldar la decisión de la mayoría de CD. Tengo entendido que ya la bancada decidió la semana pasada que se le apoyaría. Yo no pude asistir a esa reunión. Aunque no lo apoyemos, igual va a tener los votos. Nosotros ni siquiera vamos a intentar poner [un candidato], porque no tenemos los votos y para hacer un teatro allí...”.

Aseguró que Cenobia Vargas y Rodríguez mantienen buena comunicación con la mayoría de los diputados, por lo que también los respaldarán. No obstante, dijo que le pidió a Castillero que espera que haya mejores resultados para que la ciudadanía vea el trabajo y el cambio de imagen.

“Tenemos que terminar el tema del Reglamento Interno y las otras leyes importantes con temas de corrupción de transparencia”, dijo. El proyecto de Reglamento Interno espera tercer debate. Castillero se comprometió a retomarlo en una mesa con todas las bancadas.

En la Asamblea aguardan por debate otros proyectos, entre ellos, el que regula el conflicto de intereses; el de la imprescriptibilidad por delitos de corrupción y el de la declaración jurada de bienes para los diputados.

El PRD tiene 35 diputados y su aliado el Molirena 5, para un total de 40 votos.

Aunque Castillero ya conversó con la bancada del Partido Panameñista y en su momento esta avaló su reelección, aún no ha presentado una posición oficial. José Isabel Blandón, presidente del colectivo, indicó que ellos no le dan directrices a la bancada y esta debe decidir. No obstante, esta semana tiene prevista una reunión virtual con la bancada y le dará su opinión.

La bancada independiente aún no ha tomado una decisión.