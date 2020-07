Pugna entre diputados del PRD por las comisiones

ASAMBLEA NACIONAL

Las pugnas entre diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han impedido, por ahora, la instalación de las 15 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional (AN). En la lucha por el control de estas comisiones, los puestos más codiciados son la presidencia, vicepresidencia o secretaría general de cada una.

Leandro Ávila y otros hablan de “rebatiña” y “acaparamiento” en la conformación de las comisiones, por parte de Benicio Robinson, y sus allegados. Ávila, incluso, señala a Ricardo Torres, el jefe de bancada, como uno de los actores clave.

El pasado miércoles, los diputados abandonaron las sesiones virtuales para acudir al pleno y, en medio de recesos y reclamos, aprobaron la conformación de las comisiones, pero no sus directivas.

Pero el jueves, hasta altas horas de la noche, diputados del PRD buscaban el beneplácito de Robinson para presidir alguna de las cinco más disputadas: Presupuesto; Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; Economía y Finanzas, e Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

Fuentes de la propia bancada contaron que, luego de varios acuerdos entre Robinson y sus aliados, se distribuyeron las presidencias de esta manera: Crispiano Adames (Gobierno), Ricardo Torres (Economía), Benicio Robinson (Presupuesto), Roberto Ábrego (Credenciales) y Kayra Harding ( Infraestructura).

Pero, ¿por qué Robinson impulsa a estos diputados para presidir las comisiones más relevantes? Algunos comparten con él una larga trayectoria política en el PRD y en la Asamblea.

Adames, quien cuenta con más de dos periodos dentro del Legislativo y es médico, siempre se ha mantenido en la Comisión de Salud. No obstante, en esta ocasión, estará en Gobierno y Presupuesto. El diputado del circuito 8-7 tiene rato en la cúpula perredista. Es el cuarto subsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que preside Robinson. La Comisión de Gobierno tiene entre sus funciones analizar los cambios a códigos, entre ellos, el Electoral, en el cual se plasman las reglas del juego para las elecciones generales.

Ábrego es un abogado conectado con el poder dentro del PRD. Aparte de la Comisión de Credenciales, estará en Gobierno, así como en Infraestructura. Recientemente fue designado miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en representación del Legislativo. Su llegada a ese puesto, según sus copartidarios, se la debe a Robinson. Credenciales ve todas las denuncias que se presentan contra magistrados de la Corte y el presidente de la República y su vicepresidente.

Mientras que Ricardo Torres, reelecto jefe de la bancada del PRD, es amigo del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero. Tiene una larga trayectoria en el PRD; es hermano del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Guillermo Torres.

Mientras que en la Comisión de Economía se discutirían las leyes que el Ejecutivo envíe para reactivar la economía, en medio de la pandemia. Además, iría a debate el proyecto sobre el contrato con Minera Panamá.

¿Oposición interna?

Al menos 12 diputados del PRD no forman parte del círculo de Robinson.

Ávila es uno de ellos. Asegura que Robinson y otros diputados no cumplieron con lo pactado en la bancada. En una entrevista con este medio, advirtió que independientemente de la comisión donde esté, su voz y voto se hará sentir. “A mí no me van a venir con líneas ni nada por el estilo”, adelantó.

De acuerdo a diputados del PRD, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Cenobia Vargas, tuvo un papel relevante en la estrategia para la conformación de las comisiones: unos 20 minutos antes de la votación, la tarde del jueves 9 de julio, Vargas pasó por la oficina de varios diputados circulando los nombres de los compañeros que debían ser apoyados, según lo conversado con Robinson.

Actualmente, Vargas es la encargada de dirigir el pleno, hasta que Castillero se recupere de la Covid-19.

Ávila también ha denunciado que algunos diputados del PRD fueron excluidos de las comisiones. Por esa razón, otros que estaban en varias comisiones les cedieron un puesto. Este es el caso de Julio Mendoza, a quien no se le había tomado en cuenta. Su copartidario Roberto Ayala, que pertenece a la Comisión de Presupuesto, le cedió su espacio en la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Situación similar vivió Héctor Brands, quien había quedado fuera de la Comisión de Educación, que presidió en el periodo pasado, pero Jairo Bolota Salazar le otorgó su espacio.