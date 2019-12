‘Que no nos metan difuntos en las listas de firmas’: Juncá

Entrevista

El magistrado del Tribunal Electoral y presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Alfredo Juncá, habla del inicio de las consultas para cambiar las reglas del juego de los comicios de 2014 que se inician en enero próximo. Uno de ellos es la verificación biométrica de quienes firman a los independientes o partidos en formación. “Que no nos metan difuntos, extranjeros o menores de edad en las listas”.

Reglas

Elaborar un Código Electoral más preciso para que no hayan tantos decretos reglamentarios, en medio de un proceso electoral y que los ciudadanos participen de esta actualización es la meta que se ha fijado el magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá, quien dirigirá la Comisión Nacional de Reformas Electoral (CNRE).

Juncá espera que las consultas y debates sobre la norma electoral arranquen la tercera semana de enero. A diferencia de otros años, en esta ocasión se harán giras al interior del país y se trabajará mediante subcomisiones.

La CNRE es un organismo consultivo del TE, que cada cinco años, tras finalizar una elección general, revisa las normas electorales a la luz de las buenas o malas experiencias del proceso.

¿Por qué se decide sacar la CNRE de la capital y llevarla al interior del país?

Es importante que vayamos allá y llevemos ese proceso a la gente. Todos tenemos que involucrarnos. La idea es que haya participación y podamos hablar claramente del proceso electoral que queremos. No se vale venir a cuestionar sin participar. Aquí tenemos muchas personas que les encanta criticar, llevarle la contraria a todo. La idea es que si hay algo que consideras que debe hacerse de otra forma, venga a la Comisión y lo proponga para que se discuta.

¿Buscarán hacer un nuevo ‘Código’?

No quiero decir que es un nuevo Código, pero estamos haciendo una revisión integral de todo el texto y esperamos salir con un documento que satisfaga la necesidades que tenemos en este momento para una contienda electoral mucho más justa. Lo importante es tener transparencia, apertura y poner los pies sobre la tierra de lo que tenemos.

¿Qué haría diferente este proceso de las otras sesiones de la CNRE?

Vamos a trabajar con un sistema de módulos, es decir, subcomisiones en diferentes temas que nos permitan especializar cada uno de los tópicos. Habrá, por ejemplo, mesas en el tema de internet y redes sociales, de medios de comunicación y sobre la guerra a la desinformación.

¿Cómo harán con las reglamentaciones del ‘Código’? En mayo de 2019 esto fue un problema

Estamos buscando tener que reglamentar menos y que todo esté incluido en el Código. Lo que sí es cierto es que la potestad reglamentaria del Tribunal Electoral es a favor del proceso. Queremos que las reglas sean conocidas con antelación. Vamos a evitar la excesiva reglamentación con reglas claras en los procesos penales electorales y en los procesos de los partidos políticos.

¿Tienen pensado eliminar o restringir el fuero electoral?

El tema del fuero electoral ha sido muy cuestionado. En lo personal, me parece que fue bastante bueno haber reducido la prolongación del fuero a 15 días después de que se haya ejecutoriado la proclamación de la elección en la que participó el candidato. Lo que tenemos que evitar es la irrupción o intervención externa sobre el proceso electoral y definir cómo es esa protección y qué excepciones va haber. Eso es lo que tenemos que discutir para evitar que el fuero sea utilizado como una herramienta de excepción a la responsabilidad en distintos procesos laborales y penales.

¿Sumarán más integrantes a la CNRE?

Ya lo hicimos. Estamos otorgándole ahora a los electos por la libre postulación un escaño con derecho a voz y voto. Adicionalmente, estamos ampliando los escaños con derecho a voz a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de ciencias y tecnologías. Aquí en la Comisión no podemos tener distinciones del panameño bueno y el malo. Todo lo que se apruebe debe ser a favor del proceso electoral para todo los panameños. La idea es llevar a la Asamblea Nacional un paquete de reformas que sea realista, que refleje lo que queremos. No todo, pero sí una gran parte, lo que hará mejor nuestro proceso electoral.

Cuando las reformas llegan a la Asamblea muchas veces los diputados desconocen los temas discutidos en la CNRE. ¿Cómo harán para que en esta ocasión sí estén enterados?

Lo cierto es que es muy necesario que los diputados se inmiscuyan. Si es necesario hacer un alto cada cierto tiempo en la Comisión para llevar los avances a la Asamblea Nacional, lo vamos a hacer. Lo que no podemos dejar que pase es que cuando llegue el paquete de reformas al Legislativo los diputados nos digan que ellos no conocen o no les han informado de eso. Nosotros vamos a asegurarnos de que eso no suceda. Sabemos que a fin de cuentas, la CNRE es un auxiliar del proceso legislativo; es decir, nosotros facilitamos un proyecto macro sobre el cual se va a trabajar, pero la función legislativa la ejercen los diputados.

¿Ya tienen listo el proyecto base que presentarán a la CNRE y qué temas incluye?

Sí, estamos revisando ese documento madre para esta reforma. Los temas que puedo mencionar que hemos estado revisando son: las primarias de los partidos políticos; la selección de los candidatos por la libre postulación; la democracia interna en los partidos políticos y la justicia electoral .

Una de las propuestas del Tribunal Electoral es que se acaben los libros de recolección de firmas; especialmente, porque si, por ejemplo, me van a tener los libros en la portería de un edificio o van a recoger firmas en un bar y después, cuando algo salió así, pretenden echarle la culpa al Tribunal, eso no está bien. No más libros. Vamos a trabajar las firmas a través de la verificación biométrica para el apoyo a los de libre postulación , así como a los partidos en formación. La idea es que nunca más venga alguien a meternos la firma de un difunto o de un extranjero o menor de edad.

¿Afectará a la CNRE que paralelamente se hagan cambios a la ‘Constitución’?

No tenemos un plan B. La reforma constitucional toca temas electorales y en la medida que esos temas afecten el proceso de actualización electoral nosotros vamos a ir haciendo los ajustes. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos mientras pasa la reforma constitucional. Lo responsable es que el Tribunal Electoral vaya avanzando a la par y sobre la marcha viendo cómo va el diálogo que propone el Ejecutivo. En el TE no dejamos nada a la suerte.