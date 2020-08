Quejas por el concurso de precios de limpieza en hoteles

CONTRATO EN PANDEMIA

Tras una reciente investigación periodística de este medio, que reveló irregularidades en el proceso de limpieza y lavado en los hoteles contratados de forma directa a fin de aislar pacientes de la Covid-19, el Ministerio de Salud (Minsa) convocó una compra pública, a través de “propuestas abiertas”.

Pero algunos empresarios del sector coinciden en que las condiciones de este concurso están hechas para desalentar la presentación de ofertas y mantener el actual proveedor.

Se trata de una contratación para lavar y secar la ropa de cama y de los pacientes; limpiar, desinfectar las habitaciones, así como recolectar y disponer de la basura denueve hoteles-hospitales, con mil 275 habitaciones, distribuidos en todo el país, que albergan a unos 600 pacientes con la Covid-19.

La convocatoria se hizo el 3 de agosto y las propuestas se recibirán hasta el próximo lunes.

Cuestionada contratación Desde abril pasado, Sicarelle Holdings hace el aseo y lavado de ropa en los hoteles-hospitales. La búsqueda de los hoteles la efectuó la viceministra de Turismo, Denise Guillén, quien fue dignataria de Sicarelle, de 2017 a 2019. Para el servicio, el Estado le permitió usar bienes públicos. Ante ello, la Dirección General de Contrataciones Públicas aseguró que fue una medida administrativa de carácter temporal.

Los servicios que serán objeto de concurso de precios han sido prestados hasta ahora por la empresa Sicarelle Holdings, Inc., a la que –con la anuencia de funcionarios de Salud– se le permitió usar recursos públicos para sus labores, que luego son facturadas al Estado.

La convocatoria para prestar los servicios que ahora ofrece Sicarelle establece que una sola compañía se encargue de limpiar, lavar, secar, desinfectar y nebulizar, así como de manejar y disponer de la basura.

Igualmente, que tenga un mínimo de 125 empleados, entre otros requisitos. A juicio de empresarios consultados por este medio, es imposible cumplir con estas condiciones en tan corto tiempo.

“Me quedé con la incógnita de por qué no hay un acto público, sino una recepción de propuestas abiertas. Eso no está reglamentado. Debería ser un acto público, como lo hizo el Metro”, cuestionó José García, director administrativo de Hombres de Blanco, empresa con 11 años en el mercado, quien –al hacer la comparación– se refería a una licitación convocada en junio pasado para la limpieza de la infraestructura para la línea 1 del Metro.

Hombres de Blanco, así como Profesionales de Limpieza (Prolim Panamá, S.A.), Tropical Services y otras empresas dedicadas a la limpieza y desinfección, coinciden en que se debe cotizar por servicios separados, y que es incongruente que se solicite un precio global por metro cuadrado, ya que este parámetro no puede ser aplicado al lavado de ropa ni a la recolección de basura.

Adriana Espinoza, de la empresa Prolim, con más de diez años de experiencia, contó que la certificación que exige este acto público –y que se basa en el Decreto Ejecutivo 176 de diciembre de 2019– le tomó obtenerla unos dos meses. “Por lo general, la mayoría de las empresas de limpieza no ofrecen todo el servicio completo. Lo pudieron haber dividido por actividad… Esto descalifica a la mayoría de una vez”, reveló.

Según Panamá Compra, los integrantes de la Mesa Conjunta “podrán solicitar ajustes o mejoras de precio a los proveedores que hayan presentado cotizaciones elegibles...”, lo que también genera inquietudes a los empresarios al no tener la certeza de saber qué ofrecieron sus competidores.

“Es un pliego que debería dividirse. No es tan sencillo [brindar todos los servicios], hay que considerar los protocolos de sanidad”, comentó María de Lourdes Arosemena, de Tropical Services, empresa de las más antiguas, con más de 48 años de experiencia en desinfección.

Sin respuesta

Luego de que este medio se hiciera eco de las denuncias de pacientes que se quejaron del servicio de limpieza que presta Sicarelle, el Minsa prometió investigar estas irregularidades, como el presunto incumplimiento cabal de las medidas de bioseguridad en su gestión de limpieza.

La Prensa preguntó al Minsa cuál fue el resultado de su investigación; por qué no se ha divulgado el contrato de servicios, y por qué no lo ha entregado a este medio, que lo ha solicitado desde el 25 de mayo pasado. También preguntó si pedir todos los servicios requeridos a una sola empresa favorece o no la competencia. En todos los casos, las autoridades de Salud ignoraron las preguntas.

Entre más participación se fomente, se favorecerá la competencia.

“Hay que evaluar si las características que se están estableciendo limitan esa competencia. Se debe convocar a las empresas que provean este servicio y cuenten con experiencia comprobada en este sentido”, señaló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Metodología

La Dirección General de Contrataciones Públicas dijo que una licitación dilataría la adquisición del servicio y “pondría en condición de riesgo tanto al personal como a los pacientes que se atienden en los hoteles hospitales”, contestó su director, Raphael Fuentes.

En este caso, dijo, se aplica el procedimiento especial de adquisición en estado de emergencia, previsto en la Ley de Contrataciones Públicas, y que la solicitud de cotizar la totalidad del servicio provino del Minsa, a fin de minimizar la afluencia de trabajadores en los hoteles.

“Esto no significa que una sola empresa será contratada para la limpieza de todos los hoteles hospitales, ya que la propia invitación a cotizar expresa claramente que se distribuirán ‘equitativamente’ entre las empresas que participen la contratación de la limpieza, tomando encuenta, incluso, el factor de ubicación geográfica, pues se tienen instalaciones de este tipo en el interior del país, donde esperamos que también haya participación de empresas con capacidad de ofrecer los servicios requeridos”, aseguró Fuentes.

Los controles del Minsa

Diecinueve días después del último cuestionario enviado por La Prensa, el Minsa se refirió a algunas preguntas, respondiendo sobre lo que se debe hacer y no sobre lo que se hizo.

Por ejemplo, sobre los controles del servicio de limpieza y lavado, afirmó que se utiliza el “protocolo de higiene, limpieza y desinfección de hoteles-hospitales y albergues”. Según estas reglas, la higiene y desinfección “debe realizarse” con la mayor frecuencia, minuciosidad y profundidad, para evitar caldos de cultivos de microorganismos, y se organizan cronogramas para la limpieza.

También, que hay limpiezas constantes en áreas comunes y que su periodicidad dependerá del movimiento del personal y de las evaluaciones médicas.

“Al paciente se le orienta que la recolección de la ropa se realizará los jueves de cada semana. Sin embargo, si algún paciente necesita lavado de ropa otros días se le asiste”. Esta explicación sería la cuarta versión sobre la frecuencia con la que debe lavar Sicarelle, toda vez que Luis Sucre, titular del Minsa, dijo que tenía que ser cada dos o tres días, mientras que la jefa de enfermeras, Eusebia de Copete, afirmó que era semanal, y Sicarelle, que era a petición del paciente.

No obstante, los pacientes se quejaron que pasaban más de 20 días sin el lavado.

El costo promedio por el servicio integral que da Sicarelle oscila entre $7.75 y $6.37 por habitación.

Nota del editor: A continuación lea las respuestas del Minsa enviadas el 2 de agosto a algunas de las preguntas de La Prensa. * Las interrogantes fueron editadas con errores por el Minsa.