Recolectar sangre fuera de los hospitales, la nueva estrategia

TIEMPOS DE COVID-19

En el marco, hoy, del Día Mundial del Donante de Sangre, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) plantearon que ubicar los puntos de donación fuera de los centros hospitalarios, ante la pandemia, ha generado un aumento en las donaciones voluntarias de sangre.

El informe estadístico del centro de donación de sangre Dona Vida comprueba la afirmación. Entre marzo y mayo pasados, periodo de confinamiento obligatorio por la crisis sanitaria, se recogieron 1,217 unidades de sangre donadas de manera voluntaria, de un total de 3,607 que se captaron.

En los primeros cinco meses de 2020 se han recaudado 4,900 unidades de sangre, de las cuales 1,408 son de donadores voluntarios.

Arinda Alemán, jefa de Medicina Transfusional del Minsa, explicó que en el caso del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y del Hospital Santo Tomás, la donación se realiza a través del centro Dona Vida del Instituto Oncológico Nacional, lo que permitió, entre otros aspectos, aumentar los días y el horario de atención.

Alemán explicó que con la centralización de este servicio —que funciona para cuatro hospitales de la ciudad de Panamá (Instituto Oncológico Nacional, Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás y Hospital Integrado San Miguel Arcángel)— garantizan que la sangre y sus componentes no se venzan y estén accesibles.

El personal del Hospital Santo Tomás se encarga de la logística de entrega en el área metropolitana, añadió la funcionaria.

Alemán explicó que también cuentan con la Red Nacional de Servicios de Sangre, a la cual se encuentran conectados todos los hospitales del país, públicos y privados, para que todos tengan acceso a las donaciones.

La secretaria de la junta directiva del Patronato del Hemocentro Nacional, Marcella Vallarino, explicó que el aumento en las donaciones es el resultado de una alianza entre los hospitales y el apoyo de entidades como el Despacho de la Primera Dama y la Cruz Roja Panameña.

Vallarino expresó que estas uniones y colaboraciones les permitieron ampliar los lugares donde poder donar, extender horarios y definir nueva estrategias para buscar donantes, a pesar del confinamiento que existe por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de los casos de la Covid-19 en el país.

El director del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, confirmó que están recibiendo la sangre a través del HST, pero ellos también tienen un “pequeño” banco de sangre en el que reciben donaciones.

No obstante, De Gracia indicó que como no están haciendo cirugías electivas son muy pocas las personas que están llegando a donar.

Mientras, la CSS trasladó el servicio de donación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid a un local ubicado en el sector de El Dorado, en la avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), y en el interior del país ocurrió igual con los hospitales Luis Chicho Fábrega en la provincia de Veraguas, y los de la provincia de Chiriqui José Domingo de Obaldía y Rafael Hernández que, al igual que en Panamá con Dona Vida, hicieron una alianza para trabajar en conjunto en la captación de la sangre que requieren.

La sangre se necesita para pacientes de cuidados intensivos, hemodiálisis, hematología y neonatología, entre otros, por lo que las autoridades abogan por la cooperación de la población.

Expertos en el tema señalan que donar sangre es un proceso seguro y que la gente no debería dudar en donar o recibir sangre. No hay datos o evidencia de que el nuevo coronavirus pueda transmitirse mediante transfusión de sangre, y no se han reportado casos de transmisión de ningún virus respiratorio mediante transfusión, incluyendo este coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la donación regular por parte de voluntarios no remunerados es el mejor medio para garantizar un suministro suficiente de sangre no contaminada, y que son ellos quienes tienen la menor prevalencia de infecciones transmisibles por sangre.