Récord de casos en un día; AIG ajusta formulario

PANDEMIA

A la Covid-19 le bastaron los primeros seis días de 2021 para mostrar de lo que es capaz. Ayer, las autoridades reportaron 5 mil 186 nuevos casos, lo que marcó un nuevo récord en esta pandemia.

En lo que va de 2021 ya van 18 mil 166 nuevos casos y según los reportes del Ministerio de Salud (Minsa) hay 52 mil 53 casos activos.

Además, la autoridad sanitaria reportó 45 nuevas defunciones, para un total de 4 mil 283 por esta causa.

Esta semana generó sorpresa el número de reproducción efectiva (Rt), que se ubicó en 0.88, no obstante, para el epidemiólogo Arturo Rebollón eso no es motivo para emocionarse. “Vamos tan rápido que se vio un poco la caída en la transmisión pero eso no significa que estamos bien”, acotó.

Se consultó al Minsa sobre cómo avanzan el formulariode registro de vacunación para las demás fases —solo está habilitado el de la fase 4—, y comunicaron que aún se encuentran en “etapa de ajuste” en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

La Covid-19 mantiene su fuerza pese a reducción del Rt

Los primeros días de enero siguen mostrando el gran riesgo que representa la Covid-19. Los casos y defunciones son el reflejo de que la infección comunitaria sigue descontrolada y que no es momento para bajar la guardia.

Entre el 1 y el 5 de enero se registraron 12 mil 980 casos positivos, lo que representa un promedio de más de 2 mil 500 casos diarios, mientras que —en lo que va de este mes de enero— las defunciones totalizan 216, promediando 43 decesos por día, siendo el 4 de enero el día con más defunciones reportadas en lo que va de la pandemia, con un total de 57.

Para epidemiólogos, autoridades sanitarias y especialistas en salud pública estas cifras son “elevadas”, aún cuando en la pasada semana epidemiológica (27 de diciembre de 2020 al 2 de enero de 2021) el número reproductivo efectivo (Rt) se situó en 0.88, es decir, más bajo que la semana epidemiológica previa (20 al 26 de diciembre), cuando fue de 1.13.

De acuerdo con el epidemiólogo Arturo Rebollón, el Rt de 0.88, al final, no tiene gran significado a esta altura, cuando en las últimas tres semanas se vienen reportando más de 18 mil casos semanalmente, lo que es alto.

El mensaje a la población es claro: “No se emocionen mucho porque tenemos tres semanas con más de 18 mil casos semanales. Los efectos de esta cuarentena los estaremos viendo a finales de este mes de enero”.

La explicación que le da Rebollón a la disminución del Rt se relaciona con los días 1 y 2 de enero, cuando cerraba la semana epidemiológica y hubo una reducción de casos: estuvieron en el rango de los 2 mil diarios, cuando antes el país estaba marcando los 4 mil por día.

“Es como si arrancaste con muchos casos y luego cortaste la aceleración. Es como si vamos manejando un automóvil a 150 kilómetros por hora y bajamos la velocidad a 120. Bueno, en este caso pasamos de 4 mil 500 diarios a 2 mil 500, lo que cortó la aceleración”, explicó.

No obstante, Rebollón subrayó que esto no significa que el país está mejorando porque sigue teniendo una alta velocidad de contagios y nuevas defunciones.

Además, atribuyó la caída de casos de los días 1 y 2 de enero al encierro producto de la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud (Minsa) y a que eso propició que se hicieran menos pruebas en el país.

Sobre los efectos de la cuarentena que se aplica en Panamá y Panamá Oeste, dijo que se podrían estar viendo a finales de enero, con unos 2 mil o 2 mil 400 casos diarios, aunque resaltó que eso sigue siendo alto porque a la semana se podrían estar alcanzando los 17 mil casos.

Su recomendación a las autoridades sanitarias es que se deben seguir adoptando acciones como los cierres específicos, en donde hay repunte de casos.

“Ahora mismo hay menos casos porque la población viene de dos fines de semana de encierro, pero eso se normaliza este fin de semana”, concluyó el especialista.

El director de la Región Metropolitana del Minsa, Israel Cedeño, manifestó que el Rt mide, en un tiempo determinado, la velocidad con la que se dan los contagios de la enfermedad.

“Se toman datos de los últimos 14 días en promedio, por lo que como ya tenemos incluso más de tres semanas con el repunte de casos, esa cantidad diaria, aunque alta, está mas o menos estable, y por eso el Rt no refleja un aumento”, precisó.

Por ejemplo, Cedeño recordó que cuando empezó la pandemia en Panamá en marzo, se llegó a tener un Rt incluso por encima de 2.0, porque se estaban contando por primera vez casos de una enfermedad. Ahora, dijo, la realidad es otra.

Leonardo Labrador, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana de Salud, coincidió con Rebollón en que el Rt de 0.88 de esta semana solo quiere decir que hubo un bajón en la aceleración del virus, pero la situación es la misma de las últimas semanas. De hecho, el especialista indicó que el Rt era un elemento efectivo para medir el impacto del virus al principio de la pandemia, pero ahora también están tomando en cuenta otros indicadores, como la incidencia o la tasa de mortalidad.

Panamá en la región

El más reciente informe de situación del país —del 30 de diciembre de 2020—, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que Panamá registra una tasa de mortalidad de 89.8 por cada 100 mil habitantes —por encima de la mortalidad para la región de América, que es de 81.2 por cada 100 mil habitantes—, y ocupa el primer lugar con la mayor tasa de mortalidad entre los países de Centroamérica.

En cuanto a los casos, Panamá es el segundo país de América con más alta incidencia de casos después de Estados Unidos, con 5 mil 407.4 casos acumulados por cada 100 mil habitantes y, a su vez, está por encima de la tasa promedio para la región de 3 mil 337.2 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, ocupa el primer lugar en casos acumulados entre los países de Centroamérica.

Ante lo que ocurre en la región, la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, lo llamó “el evento de salud pública más extraordinario de nuestras vidas”, y dijo que el trabajo para controlar la pandemia en 2021 “no será fácil ni rápido”.

“Aunque esperamos que 2021 sume un nuevo capítulo en nuestra lucha contra este virus, proteger a los millones de personas en nuestra región con vacunas Covid-19 será una gran tarea”, dijo la directora de la OPS.

Además, remarcó a la población que debe ser paciente y realista de que la Covid-19 estará entre nosotros durante algún tiempo, por lo que el trabajo para controlar la pandemia no puede ni debe detenerse.

“Esta línea de tiempo es sorprendente y un testimonio de la colaboración sin precedentes entre científicos, investigadores y expertos por igual”, concluyó Etienne sobre la lucha contra el virus durante 2021.