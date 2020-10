Repudian discurso de odio de diputada Zulay Rodríguez

Controversia

Xenofobia, odio, homofobia, calumnia. A juicio de ciudadanos y políticos consultados, todo eso brotó del discurso que dio en el pleno de la Asamblea Nacional la diputada Zulay Rodríguez.

Ocurrió la tarde del pasado lunes en el periodo de incidencias. Rodríguez, militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático, defendía el proyecto de ley 420, que regula las tasas de interés de los bancos. Cuestionaba al sistema bancario panameño y lo tildaba de “usurero”.

En medio de su diatriba, mencionó al banquero Roberto Brenes, protagonista del Knockout de La Prensa del domingo 18 de octubre.

“Ahora le toca a Roberto Brenes, esposo de Mercedes Eleta. Yo lo escuché y encima leí su Knockout que escribió la colombiana frustrada. Flor [Mizrachi], tu tienes una fijación conmigo. ¿Tu estás enamorada de mi? Que si estaba gorda, que si no estaba gorda. Osea, sal de closet. Sal del closet”, dijo.

El recinto legislativo se llenó de gritos, aplausos y risas cómplices. Y la diputada siguió: “Señor Roberto Brenes, le digo algo [...] atrevido e irrespetuoso. Un hombre que se refiere de esa forma como usted se refirió a mí en buen panameño [...] yo le mando el siguiente mensaje: usted como hombre pierde aceite por el mofle, y todo el país y su comunidad lo sabe. Y usted sabe a que me estoy refiriendo”.

¿Qué dijo Brenes?

En el Knockout, la periodista Flor Mizrachi le pidió a Roberto Brenes que definiera a Rodríguez en una palabra. “Chavista”, contestó.

También le consultó su opinión sobre los proyectos de ley sobre banca, y él dijo: “los mueve Zulay Rodríguez y solo generarán escasez y dolor a la clase que ella dice proteger”.

La dignidad

Cuando el video de la diputada se hizo público a través de redes sociales, empezó un debate. Pero, esta vez, la discusión no sólo descansó en la inmunidad que tienen los diputados para hablar de lo que sea en el pleno legislativo, sin que ello tenga consecuencias. (Artículo 154 de la Constitución).

La controversia también profundizó sobre la manera cómo se atacó y denigró la dignidad humana. Aquí los ejemplos: xenofobia: “la colombiana frustrada”. Homofobia: “sal de closet, sal del closet”. Odio, burla, y calumnia: “usted como hombre pierde aceite por el mofle...”.

Raisa Banfield, exvicealcaldesa de Panamá, dijo: “Utilizar la curul que la voluntad popular le otorga al diputado/da para defender los intereses del Estado, para denigrar y atacar la integridad humana de manera impune, es un despropósito al servicio con el que se comprometen y se consagra en la Constitución. Pero considero un agravante cuando quien agrede de tal manera es una diputada. La lucha por la equidad en política es muy ardua y cuesta mucho a las mujeres llegar para elevar el sistema. En cambio, ocupar esos espacios para repetir los errores que tradicionalmente han cometido los hombres, es un despropósito y un retroceso. [...] La vulgaridad y el irrespeto no tienen género. Los principios y valores deben ser acervo de todos los seres humanos, pero una mujer puede mucho más que solo repetir patrones masculinizados para demostrar poder y aceptación popular”.

Contexto, reacciones

El discurso de Rodríguez fue el mismo día en que la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de ley 394, que adopta medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra la mujer.

Este medio llamó a la diputada Kayra Harding, una de las que impulsa la iniciativa, para que comentara sobre las palabras de su copartidaria, pero no respondió. También se le hizo la pregunta vía WhatsApp y, pese a que la leyó, no contestó.

Tampoco respondió Yanibel Ábrego, diputada que defendió la propuesta e incluso se dijo víctima de ataques por ser mujer y política.

Leandro Ávila, diputado del PRD, sí contestó: “Creo en el respeto mutuo y si eso se logra. construimos una mejor sociedad”.

Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, que vela por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, repudió el discurso de la diputada : “El mundo se encuentra polarizado, por lo que es indispensable que nuestros representantes sean portadores de mensajes de unidad y entendimiento. Así, los discursos divisorios y discriminadores no deberían ser aceptados. No siendo la homosexualidad un insulto ni el haber nacido en nuestro hermano país, la narrativa comunicada desde la Asamblea busca generar morbo, acompañado de un discurso violento. Ningún discurso de odio, sea quien sea que lo diga, debe ser aceptado. Menos aún escudarse desde una tribuna que debe ser un espacio de entendimiento para tratar de amedrentar a periodistas y miembros de la sociedad civil de Panamá”.

José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista, también se unió al debate: “no quiero que se termine el día sin decir que me duele lo bajo que ha caído el nivel del debate en la Asamblea. Esa intervención de la diputada PRD es deleznable y propia de mentalidades autoritarias. Más triste aún que haya quien lo celebre, sin entender la gravedad del hecho”, tuiteó.

El abogado Ernesto Cedeño analizó el tema desde el punto de vista legal y haciendo énfasis en el deber de los diputados. “Hemos visto cómo algunos diputados, de manera poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional del artículo 154. Esta práctica mal sana debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres. Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna. Lo penoso no es lo que habló la diputada, sino que ningún diputado objetó la disertación en el momento”.