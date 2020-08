Retiro de fianzas, la ruta hacia una nueva estrategia

PROCESOS

El Juzgado Duodécimo de lo Penal, a cargo de Óscar Carrasquilla, debe decidir si acoge o no la petición de Aseguradora Ancón de retirar la fianza de $2 millones, que fue consignada para que Luis Enrique Martinelli Linares no fuera detenido por el caso Odebrecht. Pero, antes, debe solicitar opinión a la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva el caso.

Hasta ahora, en ese despacho no han recibido ningún oficio inherente al caso, de acuerdo con información suministrada a este medio.

A juicio de penalistas consultados sobre el asunto, el juez podría negar la pretensión de la aseguradora, pues no puede ir en contra de sus propios actos: aceptó la fianza, emitió el oficio de libertad y dejó sin efecto la medida cautelar de detención. “Ya eso está fijado”, dijo Víctor Orobio, abogado penalista.

Según Orobio, la aseguradora no puede retirar la fianza hasta que no concluya el proceso. Lo explicó de esta manera: “El juzgado alcanzó a ejecutar, con la emisión de la orden de libertad. Cuando el juzgado da ese documento, no puede echarse para atrás. Y si el juzgado no puede, tampoco la aseguradora. Ya hay un compromiso, ya se transó la relación. Ya hay un vínculo de derechos y obligaciones”.

Los abogados de Martinelli Linares consignaron la fianza el pasado 22 de junio y, un día después, el juez Carrasquilla solicitó a Manuel Castillo, jefe de la Dirección de Investigación Judicial, que dejara sin efecto la orden de detención.

Sin embargo, hay quienes afirman que Ancón está en su derecho de solicitar la fianza, toda vez que no se ejecutó la libertad de la persona. Esta es la posición que tiene Dino Mon, consultor actuarial y quien estuvo ligado al sector de las aseguradoras por más de 20 años.

“Si nunca la persona estuvo en libertad, la fianza es improcedente. No importa sobre qué contrato se trate. Porque tú nunca ejecutaste ni por una cosa ni por la otra la libertad de la persona”, manifestó.

Pero, el debate toma otro vuelo cuando se analizan las consecuencias del retiro de la garantía. Si el juez Carrasquilla acoge la solicitud de la aseguradora, se activa la orden de detención.

El artículo 2169 del Código Judicial dice que si el imputado no completa la fianza en el término que se señale, será detenido. Este escenario es favorable para la estrategia de defensa de los hermanos Martinelli Linares, quienes están detenidos en una cárcel de Guatemala desde el pasado 6 de julio, en espera de un proceso de extradición a Estados Unidos, que los investiga por supuesto blanqueo y conspiración para lavar dinero ligado a la brasileña Odebrecht. Ello, porque esto podría facilitar el hecho de que Panamá los solicite en extradición.

“Lo que pasa es que en este caso, ante el retiro de la fianza, corresponde a las autoridades tomar una decisión en cuanto a que tienen una orden de detención, un requerimiento del Estado”, dijo ayer Luis Eduardo Camacho González, abogado de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Por estos días se recogen firmas a través de una plataforma digital, en respaldo a un proceso de extradición de Guatemala a Panamá. Los abogados de los dos hermanos también han solicitado a Cancillería que pida a Guatemala su retorno.

Pero, ¿qué pasó con la situación de Ricardo Alberto Martinelli Linares? Por ahora, se desconoce si también se pidió el retiro de su fianza. Este medio consultó al Órgano Judicial sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.

En el caso Blue Apple, proceso en el que también se les otorgó fianza de $5 millones a cada uno, para no ser detenidos, la situación es distinta: el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales (antes Juzgado Decimoctavo) está cerrado desde el 29 de julio, por casos de Covid-19. Abrirá el próximo 10 de agosto.

Kozak ratifica posición

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, reiteró en ‘Radio Panamá’ que el principio de especialidad ya no aplica para el caso de Ricardo Martinelli. “Bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Es una cuestión ahora del derecho panameño. Si las autoridades quieren hacer algo con el señor Martinelli, pueden hacerlo (...)”.