Retos y soluciones

Ciris económica

Los seres humanos y el mundo están atravesando por un momento que va a dejar cicatrices y que definitivamente va a cambiar nuestra forma usual de vivir.

Ni la crisis de salud, ni la económica tienen paralelo en la historia de los últimos 200 años. Ni siquiera la última crisis económica del 2008. Este desastre o tragedia es diferente a otras crisis que fomentaron las bases del nuevo estado de bienestar y los sistemas de salud en el mundo. La gran división entre clases sociales agudizará el nivel de pobreza a nivel mundial y nos colocará, aún más por debajo de las peores estadísticas de los últimos 100 años. Es muy pronto para saber cuáles serán esos cambios, pero no queda duda de que entre más tiempo dure la crisis, mayor será el daño social.

Probablemente, luego de generar dolor por tanto tiempo, muchas de las economías tardarán entre dos y cuatro años en regresar a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Se dice que el contagio global estará entre un 50% a un 70% de la población adulta en solo un año.

Hemos entendido que la autosuficiencia es más rentable que la reducción de costos. Todo lo queremos más cerca en tema de producción y a nivel de comunicación, ya no tenemos convenciones presenciales y las ferias comerciales son más complejas y de menor participación.

Siempre decimos que una de las soluciones urgentes es acabar con la corrupción en el Estado y la impunidad, que es imperativo mejorar la salud, la educación y proteger el medio ambiente. Pero todo eso necesita venir acompañado a otros temas importantes como la cooperación de todos, con todos.

Definitivamente la banca no va a recurrir a esos fondos especiales que está ofreciendo el gobierno para ayudar a las pequeñas empresas a salir adelante, ya que además de los intereses preferenciales debería el Estado compartir el riesgo de malos préstamos y eso no lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer los empresarios, para comenzar, es llegar a un acuerdo con todos nuestros acreedores de la banca a través de arreglos de pago a largo plazo con intereses preferenciales. Con el resto de los acreedores es menos generalizado, pero podemos buscar soluciones a nivel individual siempre pensando a largo plazo. Tú me das, yo te doy y ambos saldremos adelante.

Tenemos que entender que esta crisis no termina con la vacuna; además del hecho de que, por los atrasos de entrega de las mismas, tomará mucho más de dos años lograr vacunar a la población mundial. Es decir, es posible que durante los próximos meses tengamos la necesidad de volver a una cuarentena de 14 días en Panamá.

Como segundo proceder, revisar nuestros gastos, hay que recordar que los ingresos son difíciles de predecir; sin embargo, los gastos los tenemos a mano y los podemos trabajar.

Lo otro de suma importancia es la inversión en tecnología digital. Como consecuencia de esta Pandemia, se acortó el camino a la incorporación de esa tecnología y será parte de nuestro cotidiano vivir. No pagaremos con cheque, sino por ACH. No tendremos reuniones costosas de trabajo a nivel internacional, las haremos por Zoom o con cualquier plataforma similar.

Pero esa tecnología a su vez nos está permitiendo recabar información de forma más rápida y nos ayuda a tomar decisiones mucho más atinadas.

Tenemos que estar más cerca de nuestros clientes, es decir, manejar una relación mucho más personalizada para saber las necesidades y reclamos sobre nuestro servicio.

Tenemos que trabajar en equipo, las alianzas son vitales; tenemos que formar un equipo de empresarios y trabajadores para construir un mundo mejor. Es lo único que nos ayudará a volver a respirar un aire limpio y sentirnos lleno de esperanzas.

El autor es presidente de Relojín