Revocatoria de Fábrega está en manos del Tribunal Electoral

SECUELAS DE UN PASEO PLAYERO

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) preparan la reglamentación para un eventual referéndum de revocatoria de mandato al alcalde de Panamá José Luis Fábrega, luego de que el excandidato a la alcaldía de Panamá, Raúl Rodríguez, hiciera la solicitud al TE.

La petición llegó al TE el pasado 4 de agosto, dos días después de que el jefe de la comuna capitalina violara la cuarentena total del sábado 1 de agosto, al pasearse por la playa de Coronado en el distrito de Chame, Panamá Oeste.

El documento está en manos del magistrado presidente Heriberto Araúz, quien elabora la reglamentación que establece el procedimiento de la recolección de firmas y del referéndum que se debe llevar a cabo, informaron fuentes de la entidad. No obstante, el pleno del TE, conformado por los también magistrados Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá, deberá opinar sobre este tema

Rodríguez pidió a Araúz que le entregara los libros para recolectar las firmas necesarias. Basó su solicitud en el artículo 466 del Código Electoral, inherente a la revocatoria de mandato de los alcaldes. De acuerdo a la norma, la revocatoria podrá activarse “por decisión de los electores de la circunscripción respectiva, mediante un referendo revocatorio convocado al efecto en los términos que se indican en esta sección”.

El excandidato dijo a este medio que tenía entendido que ya habían acogido su solicitud, pero que formalmente no le han comunicado. “Desde el Tribunal solo me han informado que el tema se encuentra en manos del magistrado presidente y sus asesores”, añadió.

Pero, ¿por qué la revocatoria de mandato? Para Rodríguez, cualquier falta de las autoridades es “terrible”, sobre todo, cuando viola la ley. ¿Para qué cree usted que están los cercos sanitarios?, preguntó. Añadió que “en el mundo del derecho, esto sería un homicidio culposo”. Indicó que no tiene nada contra el alcalde, pero insiste en que violó una norma.

“Es un funcionario que no está llenando las expectativas de los electores. No se trata si es una falta grave o no, es una falta... Él es una autoridad que debe dar el ejemplo”, precisó.

El objetivo de esta acción, dijo, es despertar la conciencia política y ciudadana, sobre todo de los jóvenes.

Un cuarto de firmas

Rodríguez aseguró que ya cuenta con al menos 400 personas que le han pedido ser voluntarios en el proceso de recolectar las firmas. Para este proceso, se debe entregar al Tribunal Electoral un total de 285 mil 167 firmas de los electores del distrito de Panamá.

El Código Electoral establece que para que el TE inicie con el proceso de revocatoria se requerirá del 30% de las firmas de los electores del distrito, según el último padrón electoral.

Para las elecciones del 5 de mayo de 2019, había 950 mil 558 electores en el distrito capital. La norma también señala que el mandato de los alcaldes podrá ser revocado en la forma prevista en los artículos 446, 447, 448, 449 y 450 del Código Electoral.

Precisamente, el artículo 449 dice que “el Tribunal Electoral convocará a un referendo para determinar si se aprueba o no la revocatoria de mandato...”

Investigaciones

A Fábrega se le siguen al menos tres investigaciones por haber violado la cuarentena. Recientemente, el procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que es Janaina Tewaney, ministra de Gobierno, quien debe determinar si la gobernadora de Panamá, Judy Meana, es competente para investigar a Fábrega.

Meana consultó al procurador si podía investigar a Fábrega, puesto que ella es la vicealcaldesa capitalina, pero está de licencia. González expuso que, aunque como gobernadora, Meana puede investigar a los alcaldes, al no estar “desvinculada de la administración municipal”, ya que se encuentra de licencia en el cargo de vicealcaldesa, deberá manifestar su impedimento ante la ministra de Gobierno, para que ella tome una decisión.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) también abrió una investigación. A su vez, el abogado Rosendo Rivera denunció a Fábrega ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la seguridad pública.

Sobre este tema, el alcalde no ha emitido opinión alguna. Ayer se quiso conocer su reacción, pero no atendió el requerimiento.

Lo que sí dejó claro el procurador es que de revocarse el mandato, el reemplazo será la vicealcaldesa, es decir, la actual gobernadora.