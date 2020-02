Sábado picante

Mientras el país y sus habitantes atravesamos una crisis económica por una merma en el crecimiento del producto interno bruto, los políticos mantienen su estilo de vida intacto. Viven en una burbuja que los mantiene inmunes al ahorro y a la contención del gasto. Ellos viven en el paraíso. El ejemplo que dan está muy distante de lo que nos piden que sacrifiquemos.

Cuando compran un carro, el precio no es el problema, sino las extras o el color; cuando tienen hambre, el problema no es cuánto cuesta el plato, sino qué tan lejos está el restaurante; cuando deben hacer súper, el dinero no es el problema, es el tráfico o si está ocupado el conductor que paga la institución donde trabaja la esposa o el esposo. Si el stress es lo que les causa dolor de cabeza, el problema no es el trabajo, sino qué asientos de avión les comprará el gobierno para que vayan a una “reunión” en Europa, EU o el Caribe.

El problema de la pereza laboral se resuelve habilitando a un suplente que cobrará al mismo tiempo que el que no irá a trabajar; si hay que hacer campaña electoral en Navidad, el Estado provee los regalos para comprar los votos; si es en carnaval, el Estado paga la fiesta; si es Semana Santa, el Estado sufraga los días de asueto; y si es una patronal o las fiestas de noviembre, los abanderados gastan a manos llenas con plata que nosotros le proveemos con impuestos. Y si debe uno o veinte favores, nombramientos “botellas” en la Asamblea Nacional o en la CSS servirán para cubrirlos.

Si quieren estudiar en el exterior, el Gobierno los nombra en un consulado en Londres, Miami, Madrid, París, Houston, Los Ángeles, Bruselas o donde el hijo del político o el propio político crea que le será más conveniente. Si el salario que les paga el Estado no es suficiente, entonces se le regala una notaría; y si sigue siendo insuficiente, el Gobierno otorga salvoconductos para robar, respaldados por la Corte, que es el Félix B. Maduro de los fallos absolutorios. Si se enferman o se quieren poner una banda gástrica o una prótesis cosmética, no hay problema, el Gobierno lo paga con gusto.

Si el político o política es “espiritual”, una gira a El Vaticano para tomarse fotos con el Papa es organizada oficialmente; si los conmueve la realeza, prontamente se programan citas con príncipes, reyes, duques y condes. Si el deporte es lo que los mueve, el avión presidencial sirve para ir a ver los partidos o también se organiza una gira sorpresiva con el alcalde de Barcelona o el presidente del Gobierno español en Madrid o con las autoridades de Nueva York o Boston.

Si tiene hambre, el chef de la Presidencia prepara ricas sopas y emparedados; y si les cae mal la sopa, los médicos de la clínica de palacio están prestos a atenderlos; y si el postre les produjo caries, hay clínica de odontología en el mismo lugar. Nada como dormir tranquilos, sabiendo que hay conductor las 24 horas, guardaespaldas, ambulancias y un avión por si hay que salir del país. No importa qué tan jodido esté el mundo, los políticos nunca se darán cuenta.