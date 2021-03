Sábado picante

Tengo que reconocer que el PRD es sincero. No esconde la basura debajo del tapete, sino que la exhibe, aunque no deja de sorprender qué tan podrido está. En campaña, el PRD se maquilla: se pinta de decencia; habla con mesura y, en ocasiones, hasta inteligentemente. Pero, tras ganar, el poder lo desnuda, lo despoja de toda hipocresía. La pachanga del pasado miércoles en Atlapa los desnudó y los vimos de cuerpo entero… y menéandose, en “conmemoración” del Panamá Solidario.

Pero aquello fue un fiestón en el que los homenajeados fueron invitados de piedra. Los voluntarios estaban sentados entre bultos de mercancía, llenando bolsas con comida y mirando el alegre meneo del vicepresidente de la República, Gaby Carrizo y ministros de Estado, y encabezados por Laurentino Cortizo, quien -otra vez- se la rifó ante el pueblo.

Lo irónico de la “conmemoración” del Panamá Solidario es que no hubo una pizca de solidaridad con nadie, ni con el que sobrevive a la pandemia ni con las 500 personas que, en promedio, han muerto mensualmente por la pandemia; 6 mil personas que ya no están en este mundo, que suman mucho más que los que perdieron la vida en la invasión de Estados Unidos. Y la mejor forma que encontraron para recordarnos la presente tragedia fue organizar una pachanga multitudinaria, amenizada por Osvaldo Ayala. Supongo que harán una fiesta similar para “conmemorar” el hospital modular; los primeros 100 mil contagios y, más privadamente, para celebrar “mi primer millón”.

El comunicado oficial que justifica la celebración dice que fue un “un acto de reconocimiento a los voluntarios y no un baile”. Ni Cantinflas se hubiese enredado tanto, pues más adelante dice que esa tarde hubo “bailes congo y danzas modernas”. Esos sí eran bailes -porque no eran ellos los que bailaban-, pero que las cuatro piezas que tocó Osvaldo, de ninguna manera se le puede llamar baile (“nada parecido a un baile en toda la regla”, dice el documento), aunque, como vimos, todo el mundo bailó.

El comunicado añade que en Atlapa se presentan hasta magos para motivar a los voluntarios. Pues es que han debido llevarlos a la pachanga para que desaparecieran esos videos de la fiesta que en nada se parece al acto “sobrio” que describe el comunicado oficial

He llegado a pensar que si alguna vez me detiene un policía para que sople el guarómetro, le diré que las cuatro cervezas que me tomé no son una pachanga en toda la regla, pues estaba en una reunión -no en una fiesta- en la que no pude rechazar las pintas que me ofrecieron. Pero, de ninguna manera mi estado podría ser llamado intoxicación etílica, por más que el aparato lo diga. Ojalá el oficial entienda que soy un ser humano como cualquier otro: como el presidente y el vicepresidente de la República. Después de todo, ellos dicen que son iguales a todos nosotros, los simples humanos.