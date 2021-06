Sábado picante

COLUMNA

Esta semana se divulgó el tercer Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por Americas Society/Council of the Americas, principal foro dedicado a la educación, debate y diálogo en las Américas, y por Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos. Y tal como es nuestra “noble” tradición, Panamá no tuvo buena evaluación. Somos parte de esa ola corruptiva, que está bañando a toda América Latina.

El estudio concluye que “los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes”. Y ello es así porque la pandemia desnudó el rostro y el cuerpo de la corrupción. “Los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, dice el estudio. Lo siguiente describe con exactitud la situación de Panamá: “Mientras los gobiernos realizan cuantiosos gastos de emergencia para ayudar a los más vulnerables, la reducción de la vigilancia ha contribuido a la opacidad en las adquisiciones públicas y al gasto excesivo en equipos de protección, respiradores y otros suministros médicos”.

Pero nada de lo anterior es nuevo. Incluso, dudo que sea noticia, considerando la definición que, en mis clases de periodismo, nos dio el profesor Milciades A. Ortiz Jr.: “Noticia no es que el perro muerda al dueño; noticia es que el dueño muerda al perro”. Por ello, quiero referirme a las calificaciones que recibió la sociedad civil, incluido, el papel de medios y redes sociales.

En el índice general, Panamá ocupa la posición 9 de 15, con puntaje de 4.5, de 10 puntos. O sea, estamos mal. Pero cuando se evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, esta obtiene 3.3 puntos, lo que nos coloca en la posición 13 de 15, empatado con República Dominicana, y solo una posición por encima de la peor: Venezuela (3.2). O sea, que estamos -como quien dice- bien a gusto con la corrupción.

Sobre la calidad de la prensa y el periodismo de investigación, la posición es la misma que la general: 9 de 15, con evaluación de 5.7 de 10, por debajo de países con larga tradición en el periodismo de investigación, como Uruguay (8.9), Argentina (8.1), Perú (8.1), Costa Rica, Colombia, Brasil (7.9) y Paraguay (6.9). En este renglón solo superamos a Bolivia y Venezuela. O sea, que nos falta camino por recorrer.

Y sobre comunicaciones digitales y redes sociales, estas ocupan la misma posición que la general: 9 de 15, con calificación de 5.5 puntos, empatados con Guatemala, y superados por Uruguay (8.3), Chile (8.2), República Dominicana (7.2), Paraguay (6.8), Costa Rica y Argentina ( ambos con 6.7), etc. O sea que, estando cómodos para hacer el trabajo, ni eso hacemos.

Creo que en otros tiempos habríamos estado mejor evaluados. Pero ahora, como sociedad, somos más permisivos, más tolerantes. Y es porque los límites de la corrupción se han movido. Antes robar, sin importar nada más, era malo; pero ahora, hacer obras para poder robar, está bien. Es el nuevo límite. Pero la vara va a bajar más, porque ya no importa que los demás roben, siempre y cuando consideren “qué hay pa’ mí”.