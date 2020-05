Ministro Sabonge: ¿Estructuras modulares de segunda?

NUEVO HOSPITAL

El pasado sábado, en Twitter, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, sostuvo una breve discusión pública con el excandidato presidencial panameñista José Isabel Blandón. Este último hacía referencia a una investigación periodística publicada ese día en la que este medio abordó el tema de los módulos utilizados para armar el nuevo hospital temporal para enfermos de Covid-19, en Albrook.

Durante dos días, La Prensa intentó que el titular del MOP respondiera si los módulos del hospital se habían construido con materiales nuevos o de segunda. El ministro contestó al quinto intento, pero para pedir canalizar la pregunta a través de Relaciones Públicas. Una vocera prometió contestar el sábado a mediodía, cosa que no ocurrió… hasta que intervino Blandón ese mismo sábado. El político escribió en su cuenta de Twitter: “En vez de hacer inversiones en carreteras o drenajes pluviales, el MOP invierte en un hospital modular con módulos usados que todos pagamos como nuevos, según esta investigación de La Prensa”.

Ese comentario fue respondido casi de inmediato por Sabonge. “A diferencia de usted Sr. Blandón, nosotros no le contratamos a Odebrecht aceras a precio de autopista de 6 carriles. Y sí, construimos un hospital de paquete, en 28 días”. Blandón preguntó entonces: “¿‘De paquete’, con modulares usados?”. El ministro ripostó: “Eso es falso, señor, no repita noticias falsas. Yo no las contesto”.

La Prensa se comunicó entonces -vía chat- con el ministro para preguntarle si la respuesta que le dio a Blandón era igualmente la respuesta que este medio estaba esperando desde el pasado jueves: ¿los módulos del hospital eran nuevos o de segunda? Pero Sabonge dirigió al medio nuevamente a la Oficina de Relaciones Públicas del MOP para canalizar la pregunta, cosa que nuevamente se hizo.

Sabonge entonces comentó: “Dicho sea de paso, estoy acumulando las noticias falsas o manipuladas para responderlas en un acto… con todos los documentos, y pruebas”. La Prensa le indicó al funcionario que este medio no publica noticias falsas ni manipuladas. “Nosotros -La Prensa- pedimos su respuesta a una pregunta y a esta hora [6:00 p.m. del sábado pasado] no tenemos un correo con su posición”.

Sabonge, entonces, respondió lo siguiente: “Es que prefiero desmentir a que valides tu reportaje con una cita mía sacada de contexto”. Inmediatamente invitó a este medio a una “entrevista personal”, grabada, en su despacho, la cual fue pactada con la oficina de relaciones públicas, ayer domingo, para el próximo jueves, es decir, una semana después de que se le formulara la pregunta.

Una investigación de La Prensa reveló que SmartBrix Centroamérica –que armó la estructura hospitalaria por $6.9 millones– compró el año pasado 160 estructuras prefabricadas de segunda mano en Costa Rica, usadas como dormitorios, comedor, depósitos y oficinas en un proyecto portuario en ese país. Esos módulos estuvieron expuestos durante cuatro años a un ambiente altamente salino.

Precisamente, SmartBrix construyó la estructura hospitalaria con 160 módulos, la misma cantidad que importó de Costa Rica en abril del año pasado. Por eso, La Prensa preguntó a Sabonge si los módulos eran nuevos o de segunda mano.

La directora de Aduanas, Tayra Barsallo, confirmó que en 2019, SmartBrix importó los 160 módulos y los reportó como usados. El presidente de SmartBrix, Nitesh Mayani, tampoco ha respondido a los cuestionamientos de este medio.

Pedirán informe

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), Gustavo Bernal, expresó que está dispuesto a conformar un grupo de expertos para acompañar a la Contraloría a hacer una auditoría técnica al hospital modular. Bernal resaltó que para que exista transparencia se requiere de la participación de técnicos independientes.

La arquitecta Sandra Escorcia, por su lado, advirtió que “debe haber una inspección [a la obra] por personas independientes que puedan dar fe de lo que realmente está pasando con la infraestructura, ya que aparentemente la única inspección que se ha hecho es del personal del MOP y eso es inspeccionarse a sí mismo”.

Escorcia indicó que ingenieros y arquitectos cotizaron los materiales utilizados por SmartBrix, incluyendo módulos, electricidad, entre otros. Todo menos aires acondicionados y el sistema contra incendio. Además, las normativas de seguridad humana, quedando preocupados por lo encontrado. “Nos preocupa la calidad de infraestructura que se va a utilizar para atender a pacientes [con Covid-19]. Por ejemplo, hay pacientes que estarán en cuidados intensivos que estarán inconsistentes para poder salvarse y nos preocupa un sistema de rociadores para extinguir incendios”, expresó.

Manifestó que en los próximos días este grupo de profesionales independientes y otros miembros de la sociedad civil pedirán al Cuerpo de Bomberos una copia de la inspección realizada al hospital modular en la que se otorga el permiso de ocupación. “Hay muchas dudas con las compras realizadas”, indicó.