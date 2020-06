Salud aprieta ante aumento de casos

Covid-19

Para frenar la rápida propagación del coronavirus a través de los conglomerados de casos y evitar el colapso del sistema sanitario, el Ministerio de Salud (Minsa) decidió limitar la movilización de la población.

La ministra de Salud, Rosario Turner, informó que debido al “comportamiento” de una parte de la ciudadanía en los últimos días, que no ha cumplido las disposiciones sanitarias, se ampliará el toque de queda en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a partir de la 5:00 p.m. de mañana y hasta las 5:00 a.m. del lunes 8 de junio.

En el resto del territorio nacional, se mantiene el toque de queda desde las 7:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m.

Además, el Minsa declaró un cerco sanitario en el distrito de Chiriquí Grande, al igual que en las comunidades de Pantanal y Finca 01 en el distrito de Changuinola, y en la barriada La Solución, distrito de Bocas del Toro. Todas estos sitios están en la provincia de Bocas del Toro.

Ayer, jueves, representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y Seguridad Pública se reunieron para fortalecer las acciones contra la Covid-19, incluyendo toma de muestras, y entrega de mascarillas y alimentos en los corregimientos donde se registra el mayor número de casos.

Según los últimos reportes de las autoridades sanitarias, unos 20 corregimientos poseen el Rt (contagios por persona) por encima de 1. Entre estos destacan Santiago en Veraguas, así como Pacora, Calidonia, Curundú y Tocumen en la provincia de Panamá. Dos de estos focos o cluster están en centros penitenciarios.

Ante esto, el especialista en salud pública y exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jorge Luis Prosperi, dijo que toca actuar en estos corregimientos de forma agresiva y agregó que las cárceles requieren un abordaje diferenciado para evitar futuros conglomerados de casos.

Además, el director de la región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño, manifestó que en los corregimientos dentro de su jurisdicción se reporta el 60% de los casos a nivel nacional, por lo que están reforzando medidas sanitarias y de control.

Ayer se reportaron 435 nuevos casos y 363 defunciones acumuladas.

Virus crece y se aferra en 20 corregimientos

Los conglomerados de nuevos casos de la Covid-19 -también llamados cluster- se alimentan de la irresponsabilidad ciudadana y de la falta de control oportuno por parte de las autoridades.

Tal es el caso de los 20 corregimientos donde el número reproductivo efectivo de casos (Rt) o valor promedio de la tasa de contagio es mayor a 1. Allí, el Ministerio de Salud (Minsa) no ha podido bajar la cifra de casos, pese a todas las estrategias implementadas desde que se conoció el primer caso en el país, el pasado 9 de marzo.

Actualmente, los tres corregimientos con el Rt más alto son: Santiago cabecera (Veraguas), con Rt de 3.27; Pacora, con 2.86; y Calidonia, que tiene 2.01. Estos dos últimos, en la provincia de Panamá.

En los casos de Santiago y Pacora, el elevado número de casos tiene que ver con clusters en centros penitenciarios, a pesar de que el Minsa estableció guías precisamente para evitar estos escenarios.

De hecho, el ministerio cuenta con una guía para el manejo de pacientes sospechosos y confirmados que recomienda, por ejemplo, evitar el hacinamiento en las celdas de la instalación penitenciaria y mantener adecuada la ventilación de éstas.

A su vez, sugiere evaluar la posible inclusión en el programa de brazaletes, para su control a domicilio, a los privados de libertad mayores de 60 años de edad que se encuentren en un pabellón donde hay, al menos, un caso sospechoso de la Covid-19 y que tienen una enfermedad crónica, como asma, cardiopatías, hipertensión o diabetes, entre otras.

El último reporte de las autoridades penitenciarias da cuenta de que en el país se registran 702 reclusos contagiados con coronavirus, y es la cárcel pública de Santiago la que tiene el mayor número de afectados (313), seguida por La Nueva Joya, en Pacora, con 265 casos.

En lo que respecta a Calidonia, donde se reporta el tercer Rt más alto, los casos aumentaron con un conglomerado en un albergue en el que las personas podían salir e ingresar libremente.

Para el especialista en salud pública y exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jorge Luis Prosperi, toca actuar en estos corregimientos.

Según Prosperi, las cárceles requieren un abordaje diferenciado, mientras que en los corregimientos procede una campaña intensa de comunicación, dotación de mascarillas, masificación de pruebas de laboratorio para detectar los casos nuevos, rastrear a los contactos, proceder a aislarlos e informar en las primeras 48 horas.

Además de esto, consideró que las pruebas deben sumar más de 1,500 por día hasta tener menos del 10% de resultados positivos, ya que en estos momentos, del total de las pruebas que se realizan, entre el 20% y 25% termina siendo positivo.

“El cerco sanitario también se puede considerar, cuando y donde sea posible. Pero no podemos olvidar que la mayoría de los panameños que tiene un trabajo informal, o no tiene trabajo y tiene que salir diariamente a la calle a buscar su sustento, vive en esos corregimientos. No podemos someterlos a otra cuarentena sin ofrecerles una solución integral a sus carencias”, acotó.

Para tener una idea de lo que dice Prosperi, en áreas como Tocumen, donde el Rt es de 1.20, el ingreso per cápita promedio es de $371 al mes, según el último censo de pobreza y desigualdad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ingresos muy parecidos a los de otros corregimientos de las periferias de la capital, como 24 de Diciembre, Pacora, Ernesto Córdoba e incluso del centro de la ciudad, como Curundú, Calidonia y El Chorrillo, donde el Rt es mayor a 1.

Igualmente, en estas áreas reina el hacinamiento, la falta de agua y de recursos económicos para adquirir los productos básicos de higiene sugeridos.

“No puedo dejar de subrayar la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema de salud para cumplir con su función de vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños. Esto requiere, ante todo, una efectiva coordinación entre las instituciones del sector (Minsa y Caja de Seguro Social), para llevar a cabo las tareas de contención de la epidemia”, concluyó.

Esta semana, Rodrigo DeAntonio, quien elabora los indicadores epidemiológicos para el Minsa, planteó que el número de casos por día en el país aumentó por un crecimiento en la transmisión del virus.

El científico detalló que el Rt del país pasó de 1.03 a 1.28 y eso obedece a que hay 20 corregimientos con el Rt mayor a 1. No obstante, destacó que si se excluyen esos lugares, el Rt del país sería de 0.96, pues el 60% de los corregimientos no registra casos de coronavirus.

Al respecto, Javier Nieto, también asesor del Minsa, indicó que no sería justo castigar a todo el país con medidas de distanciamiento social y cuarentena si son solo 20 los corregimientos que acumulan la mayoría de los casos de la Covid-19.

De allí, consideró importante incidir específicamente en esos lugares, en los que se deben hacer pruebas, identificar los casos, aislar a los contactos y brindar ayuda social, tomando en cuenta los niveles de carencias.

En tanto, Israel Cedeño, director de la región Metropolitana de Salud, manifestó que en los corregimientos dentro de su jurisdicción se reporta el 60% de los casos a nivel nacional, por lo que están reforzando medidas sanitarias y de control.

Ante el incremento de viajes de la ciudad de Panamá hacia el interior del país, Cedeño expresó que aquellas personas que no cuentan con un salvoconducto no podrán trasladarse a otras provincias. “Desde este 1 de junio, pasamos de una modalidad de cuarentena a un toque de queda debido a la pandemia del coronavirus, pero eso no quiere decir que las personas pueden viajar al interior”, advirtió.

En palabras de Cedeño, todos los corregimientos de la región metropolitana están en evaluación diaria y todos pueden tener en un momento dado el riesgo o la posibilidad de declarar un cerco sanitario.

Esa sería la medida rigurosa más extrema contra un virus que no da tregua.