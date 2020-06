Se duplica el número de casos nuevos reportados

CORONAVIRUS

En las dos últimas semanas epidemiológicas, el número de personas contagiadas por la enfermedad Covid-19 ha superado los 2,400: si antes se registraban unos 200 nuevos casos por días, ahora se reportan 400 y más.

De hecho, la semana epidemiológica que va del 31 de mayo al 6 de junio, podrían superar los 2,500 nuevos casos, luego de que el Ministerio de Salud reportara ayer 419 contagiados, para un total de 2,445 infectados desde el pasado domingo y hasta el 5 de junio.

El informe epidemiológico de ayer refleja que, en total, van 15,463 casos en el país, de los cuales 9,719 son pacientes que se han recuperado; 4,964 están en aislamiento; 410, hospitalizados (333 en salas y 77 en cuidados intensivos), y 370, decesos.

Segunda semana consecutiva, con más de 2,440 casos nuevos

Una tendencia a la baja en el registro de nuevos casos de la enfermedad Covid-19, que transmite el virus SARS-CoV-2, mostraban los informes de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) entre el 3 y el 23 de mayo.

Durante la semana epidemiológica comprendida entre el 3 y el 9 de mayo se registraron 1,192 casos nuevos; luego, la semana del 10 al 16 de mayo, la cifra bajó a 1,167, y en la semana del 17 al 23 de mayo, los casos reportados sumaron 1,128. (Ver gráfica).

El escenario que brindaban los indicadores epidemiológicos para ese momento era alentador, esperanzador. Incluso, el pasado 5 de mayo, las autoridades de Salud, en rueda de prensa, informaron que la velocidad de contagio del virus se había logrado frenar.

Las afirmaciones de las autoridades sanitarias se fundamentaron en que el número reproductivo efectivo o valor promedio de infecciones de la Covid-19 que ocurren a partir de un caso, es decir, el Rt, había disminuido a 0.98 en el país (lo ideal es 1 o menos de 1), y que los casos se estaban duplicando cada 20 días (lo ideal es 10 días o más).

Un mes después

Un mes después de aquel anuncio, el panorama es distinto: el país está superando los 2,440 casos nuevos por semana.

Las cifras ofrecidas por el Minsa, de la semana que va del 24 al 30 de mayo, muestran que el número de nuevos casos se elevó a 2,441, es decir, más del doble de los identificados en la semana anterior (del 17 al 23 de mayo), cuando fueron 1,128. (Ver gráfica).

Mientras, en la semana epidemiológica que comenzó el 31 de mayo –y concluye el 6 de junio–, hasta ayer se contabilizaban 2,445 nuevos contagios. Aún hay que sumar los casos que reporte hoy el Minsa. Esta ha sido la semana en la que se han reportado más casos nuevos (y todavía hay que agregar los de hoy), desde que el Minsa comunicó el primer contagio en Panamá, el 9 de marzo pasado.

Jorge Motta, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) y exsecretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, manifestó que los casos vienen aumentando desde el 23 de mayo, a pesar de que, en teoría, durante esos días había una cuarentena bastante estricta en el país. “Hemos ido de un nadir de 110 casos [diarios] a más de 400 en la última semana”, afirmó.

El informe oficial indica que en los últimos tres días de la pasada semana epidemiológica –el 28, el 29 y el 30 de mayo–, justo días antes de que el 1 de junio se levantara la cuarentena y se reactivara el bloque 2 de actividades económicas, se reportaron más de 400 casos nuevos por día: 403 casos, el 28 de mayo; 400, el 29, y 487, el 30.

Para Motta, el Minsa ha hecho todo lo que ha podido con los recursos a su alcance; sin embargo, hay una variable que no puede controlar: el comportamiento de la población, que muchas veces está condicionado a la pobreza y el hacinamiento. “Esto hace casi imposible separar a las personas afectadas por el virus de los no afectados, y así continúa y se amplifica el ciclo de infección”, dijo.

Xavier Sáez-Llorens , infectólogo y miembro del Comité Asesor por Coronavirus del Minsa, dijo que el incremento de casos es un fenómeno esperado al ir flexibilizando las medidas de mitigación, pero, afortunadamente por ahora, con preservación de capacidad hospitalaria. Aseguró que la mayoría proviene de corregimientos activos y con brotes en las cárceles.

La flexibilización de las medidas comenzó el 13 de mayo, con la entrada del bloque 1 de actividades.

Advertencia

Ayer, durante un recorrido por Curundú, uno de los corregimientos de la capital con más contagios, la ministra de Salud advirtió de que si la ciudadanía no aplica correctamente las medidas para mitigar la propagación, se volverá a aplicar las restricciones recién levantadas. “Si la población no sigue las instrucciones, nos van a hacer retrotraer las medidas a donde no queremos llegar”, indicó Turner.

Actualmente, el Rt está en 1.28, y eso obedece a que hay 23 corregimientos, la mayoría en Panamá y Panamá Oeste, con un Rt mayor a 1. De excluirse esos 23 territorios, el Rt nacional sería de 0.96, pues el 60% de los corregimientos no registra casos. La duplicidad de casos se da cada 18 días.