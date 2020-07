Se necesita protocolo de información: Antai 

TRANSPARENCIA

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) instó a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (Minsa) a establecer un “protocolo de comunicación y respuesta efectiva” con los familiares de los pacientes hospitalizados por Covid-19 que solicitan conocer su estado de salud.

Esto se da luego de varias quejas públicas hechas por familiares, quienes señalan que en los hospitales les brindan información confusa o de forma tardía.

En un comunicado, la entidad plantea que el derecho de petición y el acceso a la información son derechos fundamentales del ser humano y deben ser garantizados, aún en las condiciones actuales de pandemia.

“Somos conscientes de que la prioridad es atender la emergencia en salud y que existen limitaciones por esta situación inesperada; sin embargo, no hay ninguna situación que impida el acceso a la información. Por ello, el poder establecer un protocolo de comunicación eficaz resulta vital en estos momentos de incertidumbre para los panameños”, concluye la nota.

Uno de los casos más notables y que guarda relación con el escrito de la Antai es el del historiador Rommel Escarreola, quien llevó a su madre, Fidedigna de Escarreola, al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la CSS por una complicación respiratoria el 9 de junio .

Ese día, Escarreola estuvo algunas horas en el centro hospitalario esperando noticias de su progenitora, pero el personal de Salud le dejó un número telefónico para mantener la comunicación en los próximos días.

El profesor de la Universidad de Panamá subrayó que durante los primeros días le atendieron de forma “amable”, cuando llamaba para preguntar por su madre. No obstante, afirmó que con el paso de los días dejó de recibir información y cuando él llamaba tampoco le daban respuesta, lo que lo llevó a pensar dos cosas: que su familiar estaba bien y que debido a la gran cantidad de pacientes en los hospitales el personal estaba bastante ocupado para atender sus interrogantes.

Pese a lo anterior, la incertidumbre lo agobiaba, y el 1 de julio escuchó reportes de que en el hospital habían varios brotes de Covid-19. “Allí fue entonces cuando les dije que si no me daban información iba a buscar en todos los pisos a mi mamá. Fue entonces cuando me comunicaron que mi madre murió el 19 de junio”, se lamentó el docente

Este caso es atendido por la Procuraduría de la Administración. El procurador, Rigoberto González, envió una nota el pasado 3 de julio al director de la CSS, Enrique Lau Cortés, en la que le pidió un informe sobre los hechos ocurridos con la señora Escarreola.

También en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, familiares de la señora Sonia González acudieron el mes pasado al Ministerio Público para presentar una denuncia contra la dirección médica del Hospital Nicolás A. Solano.

Este caso motivó una investigación en el Minsa, ya que los familiares de González señalan que fue ingresada a una sala de pacientes con Covid-19, pese a que había llegado al hospital con un cuadro de neumonía y aún no había sido diagnosticada con el nuevo coronavirus.