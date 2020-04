Knockout

Corrupción en tiempos de coronavirus. ¿Igual, mejor o peor que usualmente?

Igual. Son los mismos, hacen lo mismo.

¿Qué es lo mismo?

Juega vivo y contrataciones dudosas.

¿Transparencia y urgencia, agua y aceite o están siendo compatibles?

Deben serlo, pero no lo están siendo. Se entiende equivocadamente que transparencia va contra urgencia, cuando en realidad ayuda en las urgencias.

¿Está siendo la ciudadanía lo suficientemente vigilante?

Un sector, pero muy chico. La gran mayoría es indiferente, piensa que el gobierno puede hacer lo que sea siempre y cuando les resuelvan, y que no es momento para criticar. Que de eso ya habrá tiempo.

¿Por qué ese pensamiento es errado?

Después es muy tarde. Después de malgastar los recursos, ya solo queda recoger los platos rotos. Sí es momento para decir lo que está mal. Siempre lo es.

¿Hasta dónde puede ceder la ciudadanía en esto?

Hay derechos que se han cedido. Moverse, reunirse, y se entiende por qué. Pero no podemos ceder a nuestro derecho de exigir que se rindan cuentas. Es que sin ella se pierden los controles y aumenta la corrupción.

Su calificación de la transparencia en la parte de salud del coronavirus.

Positiva.

Y, ¿en la parte económica?

Se necesita más detalle. No sabemos los planes específicos ni de hoy ni de después. ¿Qué van a hacer con los recursos? Necesitamos saberlo.

¿Se justifica que no estén subiendo las compras en Panamá Compra?

No. Si en tiempos normales es requerido, en urgencia más. No hay una razón objetiva para no subirlas. Y menos con las ventajas digitales que hay ahora.

¿Cuál es el peligro de la exoneración de licitaciones?

La no competencia, que implica no obtener el mejor bien o precio, adjudicar a copartidarios, donantes y amigos, y no a las empresas que deberían.

Pasos que se deben dar para que no se robe más en época de urgencia.

Información centralizada y completa; evitar monopolio y colusiones, es decir, que aumenten injustificadamente los precios; auditorías en tiempo real, y rendición de cuentas, con ayuda de denunciantes debidamente protegidos.

¿Debería preocuparnos la compra de municiones por $7 millones?

Sí. Es injustificable seguir comprando sin conocer la necesidad, y dos, que no se haya buscado ni al mejor vendedor ni el mejor precio, y en su lugar, se le haya adjudicado a una empresa tan cuestionada.

Limpieza de sillas de los diputados por 71 mil dólares. ¿Se justifica?

No. Es otra prueba de que hay que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos.

Reparto de medicinas del Seguro, por $168 millones. Lo más grave es…

Los cuestionamientos de la empresa ganadora y la forma que ha tenido el Seguro Social de convencernos de la elección de ese contratista.

¿Aprendimos algo de la experiencia de Odebrecht?

Aparentemente no.

¿En qué se parecen estos contratos?

En que están en suspensión; bajaron los actos, no cancelaron las compras. Habrá que ver con qué resolución terminan esos expedientes, porque la suspensión no es un estatus legal.

Y, ¿hay expedientes?

Tendría que haberlos y tendrían que ser públicos.

¿Qué tan justificables son los viajes pagados por proveedores?

No lo son. Deberían estar prohibidos, como en tantos otros países. El ofrecimiento del viaje también se presta para corrupción, y hay muchas empresas que por eso mismo lo prohíben. Si los ofrecen, demuestran sus débiles controles.

Y, ¿el hospital modular por $6.5 millones, sin equipo?

Se necesita conocer el detalle de lo comprado. ¿Alguien lo ha visto, para saber si es razonable? Tiene que estar el contrato entero; no nos pueden seguir mareando.

¿Son más culpables los funcionarios o las empresas que contratan?

Hay culpa compartida. Se necesitan las dos partes para completar la corrupción.

Su mensaje a los que se quejan de que los hospitales privados estén cobrando las pruebas.

Cobrarlas es básico; el tema es el margen de ganancia. Nadie tiene que perder, pero tampoco ganar exorbitantemente.

Y, ¿la libre oferta y demanda? No es obligatorio hacerse la prueba en un hospital privado…

Pero si el bien escasea y es importante, no se les debería permitir el acaparamiento ni el sobreprecio.

¿La Asamblea debería sesionar de todos los temas, o solo los referentes a lo que estamos viviendo?

Solo urgencias. No es tiempo para ver otros temas y menos para meter goles.

Roberto Ábrego, elegido para la directiva del Canal. ¿Por qué está mal?

Porque no cumple el perfil, igual que otros que están ahí.

El peligro de eliminar los concursos para los jueces.

Concurso es competir, es elegir a los mejores. Eliminar eso es elegir por la persona y no por su desempeño.

Modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. ¿Por qué son graves?

Mal momento para discutir eso ahora que la ciudadanía no puede participar. Y además, no cambian lo importante. Son más de lo mismo. Nula transparencia y rendición de cuentas.

Sanciones para los que violan la cuarentena. ¿Ejemplares o según quién la viole?

Carnestolendas e informales, como nuestra justicia. Unos caminan con escoba al hombro, otros hacen push ups, otros pagan, otros nada. Debe ser la misma sanción, y ejemplar, para todos.

Bien que hayan sancionado a la boda. Pero, ¿por qué al monseñor Ulloa no?

Si tiene permiso no hay multa. Si ameritaba que le dieran el permiso, son otros 500 pesos…

¿Ameritaba?

No.

¿Quiénes cree que violan más la cuarentena: los que si no salen no comen, o los que salen para airearse?

Hay mucho juega vivo y eso no se justifica, pero también hay gente que sale por sobrevivencia, y eso debería entenderse.

El Ejecutivo declaró estado de emergencia, no de urgencia, como dice la Constitución, y así se ahorraron pasar por la Asamblea a los 10 días. ¿Cuál es el peligro de eso?

Están gobernando sin vigilancia, controles ni contrapesos. Y eso es peligroso.

Contraloría, ¿qué papel está jugando?

No creo que esté bien, pero creo que están conscientes de que los estamos viendo, y eso es bueno.

¿Antai lo ha hecho bien?

Ha hecho intentos por obtener alguna información, pero su rol es muy limitado. Se necesita más.

¿Y Acodeco?

El gobierno le debe dar el precio de referencia a los proveedores, no al revés. Pero claro, en el sobreprecio va el reparto.

Tenemos un presidente que sabe echar para atrás. ¿Nos debemos quedar tranquilos con eso?

No. Hay que exigir las consecuencias legales de esas echadas para atrás. Eso es solo la parte política y mediática.

Su opinión de los discursos de Cortizo.

Son campechanos y humanos… pero el contenido debería ser más técnico y menos político.

Moratoria por ley, ¿sí o no, y por qué?

Debe ordenarse por ley, no quedarse en la buena fe de las partes. La mayoría de la gente no podrá pagar, eso es un hecho. El tema es que no sea demagógico. No deben pagar los que no pueden hacerlo, no el resto, porque si no, producirá más daño. Quedaremos todos en la insolvencia.

¿Qué pasa si dejamos de pagarle a las empresas que más empleos generan?

Habría un cortocircuito y no tiene justificación: no pueden invitar a que nadie pague. Si eso pasa, se producirá un efecto cascada. Empresas que cierran y le toca al gobierno ayudar a esos desempleados. Y, ¿de dónde salen esos fondos? De la plata que debemos pagar todos.

¿Cómo vería una baja generalizada en las tasas de interés?

Sería positivo. Deben ajustarse al costo del dinero del que presta.

¿Es sostenible, tomando en cuenta que en el sector privado pocos siguen ganando sus salarios completos, que los gobierno sigan cobrando lo usual?

No. Eso no refleja la solidaridad que piden. Tiene que ser para todos. Además, van a bajar las recaudaciones por la vía de los impuestos, así que los fondos se obtendrán por deuda. Y hay que ver si esa deuda se usará para pagar planilla, porque no se justificaría.

¿Está de acuerdo con pedirles a los ciudadanos donaciones para costear la ayuda solidaria?

No estoy de acuerdo. El Estado ya cobra impuestos y los debería usar para lo que se necesite, no tiene que pedir donaciones. Eso no tiene sentido ni en pandemia. Eso es como cobrar cuota de condominio siempre, y luego pedir una donación para pagarle al conserje. Para eso es la cuota.

¿Qué gastos debe revisar el gobierno?

Los viáticos, gastos de representación y movilización… y el subsidio electoral.

Oportunidades que han sido bien aprovechadas en esta crisis.

La explosión de lo tecnológico. Siempre se pudo… no había que esperar esto.

Oportunidades que no.

La participación ciudadana.

¿Qué instituciones han ganado en respeto ciudadano?

El Minsa y las entidades científicas.

Y, ¿la Policía?

Un mix. Tiene que respetar los derechos humanos.

Un funcionario que ha superado sus expectativas.

La ministra de Salud.

Uno que no.

El director del Seguro Social.