‘Si yo fuera turista, no regreso más nunca’: Charlie Collins

KNOCKOUT

De 1 a 5, el estado del turismo.

2.5. Cero promoción, inconsistencias e incoherencias en las medidas de bioseguridad... Y el trato en Tocumen es fatal.

Si usted fuera turista, lo primero que piensa de Panamá al llegar al aeropuerto.

¿No que este era un país de servicio y de imagen? Hay cero orden, funcionarios que se gritan “mami” y “papi” entre ellos, filas larguísimas, te atacan con “taxi, taxi, ¿pa’ ‘onde va?”

¿Qué impresión se lleva un turista al que, pese a tener dos pruebas negativas de Covid-19, semi arrestan en un hotel en contra de su voluntad y con desconocidos, y le quitan sus documentos estando sano?

La peor impresión posible. Autoritarismo total. Si yo fuera turista, no regreso más nunca.

Hay un 10% de ocupación hotelera en Panamá. ¿Cuánto tiene Panamonte?

Hasta diciembre de 2020, cero. Desde enero, anda por el 40%.

¿Pensó alguna vez en no reabrir?

Sí. Económicamente no era viable. Y ya venía con un arrastre de baja ocupación de 2019, fuera de que la temporada alta de los hoteles, sobre todo los del interior, como el mío, es de noviembre a abril y eso es lo que nos mantiene el resto del año. 2020 fue catastrófico.

¿En cuánto tiempo espera volver a los números de 2019?

Por lo menos en año y medio. Sin contar este nuevo cierre, que ya nos ha hecho recibir muchas cancelaciones. Y nos vamos a levantar solamente si el país empieza a promoverse como destino turístico. Si no, no.

¿En qué porcentaje de ocupación llega a su punto de equilibrio un hotel?

En mi caso, al 60% como mínimo.

Más que por la ocupación, los hoteles sobreviven por los eventos. Y Panamonte es conocido por sus eventos. ¿Qué porcentaje de sus ganancias proviene de este rubro?

Entre 40% y 50%.

¿Hizo usted eventos durante la cuarentena?

No. El primero que hice fue en diciembre, para 35 personas (todas hisopadas) y con todos los permisos.

Los que han hecho eventos y han abierto sus restaurantes: ¿deslealtad con el que sí cumple o sobrevivencia?

Sobrevivencia. Yo entiendo. Las reglas ilógicas promueven la clandestinidad.

Ya se puede ir a restaurantes con música en vivo. ¿Qué diferencia hay entre eso y hacer un evento, también con medidas y aforo permitido?

Ninguno. Es totalmente contradictorio. Y si es porque en los eventos la gente con los tragos se relaja. Lo mismo aplica en los restaurantes.

También permitieron los seminarios y convenciones, pero no eventos, ni siquiera con medidas y aforo limitado.

Es absolutamente contradictorio y sin sentido. ¿Hasta dónde van a llegar con estas incoherencias? La selectividad es terrible. Dejen que la gente ya se cuide sola. Ellos son el gobierno, no nuestras nanas.

¿Cuánta gente hay suspendida en Panamonte?

En 2020, al 100% tuve que suspenderlo. He reincorporado apenas al 30%.

Los hoteles le deben $850 millones a la banca. ¿Hay manera de pagar eso?

Será muy difícil y veremos muchos hoteles cerrar. Funesto para el país, porque no nos estamos promocionando afuera.

¿Qué pasará el día que se acabe la moratoria?

Un caos. Y extenderla otra vez es peligroso. Es alimentar más el populismo.

¿Existe un plan de reactivación del turismo?

No o por lo menos no lo conozco. Y lo he buscado.

Según el gobierno, estamos siendo reconocidos internacionalmente por cómo desarrollamos nuestro turismo.

Falso. ¿Dónde está el plan? ¿En base a qué nos reconocen? ¿Quién y por qué?

¿Por qué Panamá se ufana de tener grandes riquezas turísticas, pero, a diferencia de nuestros vecinos, parece nunca despegar?

Porque no tenemos política país, lo que hacemos no es profesional y cada cinco años cambia.

¿En qué quedó la campaña país?

¿Qué campaña?

Los números han mejorado. ¿Es hora de levantar el estado de emergencia o lo necesitan para poder seguir con las contrataciones como hasta ahora?

Es hora de abrir. Basta con esas contrataciones poco transparentes.

Minsa, ¿mini Presidencia?

Total. Nunca habían salido en TV y ahora son protagonistas en todo. No solo en salud, sino en economía. Y a los comercios van a hacer la vida imposible, no a ayudar. Mira, a mí me dio Covid y en el hotel hospital me trataron bien. Pero, ¿por qué? ¿Porque soy Charlie Collins? Ojalá así trataran a todos los demás pacientes.

¿El ministro de Turismo es Iván Eskildsen o Juan Manuel Henríquez?

No sé. No estoy seguro y tú tampoco.

Eskildsen usa sombrero en todas sus apariciones públicas. ¿Qué pensaría usted si ve al ministro de Turismo de Colombia usando la ruana?

Que yo jamás en mi vida saldría así. Y, ¿qué está tratando de lograr vistiéndose de congo? Se ve tan desubicado. Lo que debería es estar dirigiendo sus esfuerzos a parar los abusos contra los turistas.

¿Qué se hizo la viceministra de Turismo, después del escándalo de la limpieza de hoteles-hospitales?

Ni idea. No la he vuelto a ver.

¿Cuál es el problema de Promtur?

El problema no es Promtur. El problema es lo que había antes, y lo que deja de haber para muchos con este cambio.

Turismo de vacunas para reactivar la industria. ¿Viable?

Sí y puede ser muy interesante, pero, ¿quién va a venir con la experiencia en Tocumen y los hoteles-hospitales? Nadie.

La propuesta de exigir $1,500 en efectivo a los turistas. Su opinión.

No procede. Es seguir condenando el turismo. Decirles “aquí no los queremos”.

¿Con cuánto efectivo viaja usted?

Con $500. Para eso están las tarjetas de crédito y los cajeros automáticos.

¿Es posible hablar de atraer turistas haciendo leyes contra los extranjeros?

No. Cerramos las puertas mientras decimos que queremos abrirlas.

¿Cómo se justifica que haya para planilla, cortinas, remodelaciones, camionetas y boquitas, pero no para los hoteles-hospitales o enfermeras?

Terrible planificación. Para ellos aquí no ha pasado nada y no estamos en pandemia. Ahora se salen con que no alcanza la plata. ¿Quién y cómo se la ha gastado?

¿Usted por qué no ofreció Panamonte para los enfermos de Covid-19?

Sabía que no me iban a pagar a tiempo.

Centro de convenciones de Amador. ¿Realidad o cuento chino?

Cuento chino. Vergonzoso.

Mea culpa del sector hotelero y restaurantero.

Sin duda, la sobreoferta.

El mundo va cambiando. En comercio, ‘delivery’. En transporte, Uber. En hotelería, Airbnb. ¿Cómo se ha adaptado el sector hotelero a eso?

Airbnb es competencia desleal y no está regulado.

Pero, ¿qué hacen los hoteles para que el panameño también quiera ir? Es más barato un Airbnb e, incluso, viajar al exterior, que un hotel en el interior.

No sé, pero los hoteles ofrecemos más servicios.

¿Cuántos restaurantes se han adaptado a la realidad económica de la población, bajando los precios?

Muy pocos. Pero esa no es la solución: la solución es mantener la calidad.

Por más que mantenga su calidad, un restaurante no se llenará si la gente no puede ir...

Pero los proveedores tampoco están bajando los precios. Los alquileres tampoco. Nada ha bajado. ¿Cómo bajar el precio uno, si además por el aforo puedes recibir a menos gente?

¿A cuántos clientes del Panamonte ha tenido que echar para atrás, porque en la toma de temperatura salió con fiebre?

A ninguno.

¿Cómo afecta a los restaurantes estructurados la venta clandestina de comida a domicilio?

Muchísimo. Y esos lugares no siguen las normas de sanidad y no tenemos idea si su personal es higiénico.

Pero, de nuevo, es supervivencia.

Así es.

Los mejores restaurantes: mexicano, peruano, español, italiano, japonés…

Japonés, Makoto. Español, Casa Alejandro. Italiano, Vinoteca. Mexicano no hay ninguno bueno. Y peruano, no sé.

Y, ¿panameño?

Massi, en el JW Marriott. Y Panamonte.

El mejor ‘food truck’.

Esa Flaca Rica.

El mejor lugar para desayunar.

Chicken Chic.

¿Qué se siente saber que en tan pocos meses todo el mundo aprendió a hacer pan... y bueno?

Sí, hubo un tiempo en el que la levadura se acabó. Eso no ayuda a los restaurantes, pero es volver a lo básico y me parece bien.

Su top tres de chefs en Panamá.

Hay muchos buenos. Pero los más completos en mi concepto son Pedro Masoliver, Alejandro (de Casa Alejandro) y Fabian Migny.

Y, ¿de políticos?

Ninguno.

Todos los presidentes lo contratan. Ha hecho las tomas de posesión de los últimos 20 años… con contrato directo. ¿Nito Cortizo lo contrató?

No.

¿Cómo va el puente que hizo el gobierno pasado al lado de su hotel?

Yo me oponía, pero resultó ser muy positivo para la comunidad y para el hotel.

¿Con quién de este gobierno quisiera salir a tomarse unos tragos?

Con ninguno. No suelo tomar con políticos. Uno puede hablar con muchas personas; tomar, con muy pocas.

S. Pellegrino y esas listas… ¿fiables o rosca?

Mitad y mitad.

Deme una buena receta de bofe, por favor.

No, no, no. Eso no me gusta. Y yo solo cocino lo que me gusta comer a mí.

Y, por último, una pregunta existencial: pasas y aceitunas en el tamal, ¿sí o no?

Sí, mil veces sí.