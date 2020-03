‘Siempre he reconocido relación de Lasso con Odebrecht’: Popi Varela

CASO JUDICIAL

El exdiputado y expresidente del Partido Panameñista José Luis Popi Varela salió al paso a las declaraciones del excónsul Jaime Lasso respecto a la constructora Odebrecht.

Lasso declaró a la Fiscalía Especial Anticorrupción que tanto el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) como el propio Popi Varela conocían que Odebrecht –confesa de pagar sobornos en Panamá a cambio de contratos con el Estado– aportó fondos a la campaña del partido Panameñista desde 2009 y, por lo menos, hasta 2012.

“Así como lo manifesté en un comunicado en Noviembre de 2017, siempre he reconocido la relación del doctor Jaime Lasso con la empresa Odebrecht y de su respaldo económico al movimiento panameñista. Su declaración es consistente con lo que he manifestado en el pasado y no hay nada nuevo en la misma”, dijo el exdiputado a La Prensa.

El dinero habría sido usado en las campañas del Partido Panameñista de 2009 y 2014. En 2009, el colectivo pactó una alianza con Cambio Democrático y Juan Carlos Varela llegó a la Vicepresidencia. En 2014, ganó a la Presidencia de la República.

Así lo hizo saber Lasso, excónsul en Corea del Sur y autodenominado “lobbista” de Odebrecht en Panamá, al rendir declaración indagatoria el 13 y 17 de febrero pasado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que está tras la pista de los sobornos que pagó la empresa brasileña en el país. La fiscalía investiga a Lasso por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

“Yo fui la persona que participó como enlace del apoyo político electoral desde 2009 a diciembre de 2012. Los años subsiguientes no tengo la menor idea si se continuaron con los apoyos”, confesó.

También dijo que él solo tocó esos temas “con Juan Carlos Varela y José Luis Varela”. Manifestó tener conocimiento de que antes, en 2008, Odebrecht aportó $150 mil “a través de otro miembro del partido Panameñista”. No dio el nombre.

La fiscal Zuleyka Moore le preguntó por qué Odebrecht no realizó los “apoyos” directamente al Partido Panameñista o a su entonces presidente, Popi Varela. “Entiendo que el enemigo de Ricardo Martinelli [presidente de 2009 a 2014] era Juan Carlos Varela, su hermano. De haberse filtrado alguna relación entre [André] Rabello y cualquiera de ellos, traería grandes consecuencias a Odebrecht en todos sus temas de gobierno”, alegó.

Rabello fungió como director superintendente de la constructora Odebrecht en Panamá, y tiene un acuerdo de colaboración y de pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Recordó que en Brasil está “prohibido” que empresas realicen donaciones a partidos políticos extranjeros “y por eso el término ‘lobby’ como parte de nuestro acuerdo”.

Don James

A Lasso se le vincula con una fundación (Don James) y dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises –con cuentas en los bancos AOB y Meinl, respectivamente–, una especie de sociedades canasta alimentadas con fondos de Odebrecht, a través de su Sector de Operaciones Estructuradas, que en la práctica era la oficina utilizada para pagar coimas.

Una vez la constructora transfería allí sus fondos, Lasso, –según su propio relato– disponía de ellos para girar cheques a dirigentes panameñistas o pagar directamente compras del partido a diferentes proveedores, como TVN, Medcom, T-shirt International, Casa Goli, Inmobiliaria San Antonio, Panama Car Rental, Eli Services, Culto Publicidad, Luces Chiriana, America Air, Horst Enterprises y Public Opinion.

Lasso detalló que con esa plata también depositó $1.5 millones a la compañía china Jin Shun, $550 mil a Carretero Internacional y $1.4 millones a Jorge Concepción (ya fallecido), el entonces administrador del Panameñista. Concepción le habría explicado que con ese dinero se pagarían los artículos promocionales –Crocs, gorras, bicicletas, paraguas...– que serían distribuidos por los candidatos a diputado y representantes en la campaña electoral.

Adicional a los $6.7 millones gestionados a través de Fundación Don James, V-Tech y Poseidon, Lasso contactó a Rabello después de 2012 para pedirle que “cubriera” una cuenta pendiente del partido con una empresa de Hong Kong que se encargaría del suministro de los artículos de campaña para la elección de 2014.

“José Luis Varela me pidió el favor”, y Jorge Concepción le entregó un sobre cerrado con la información de la compra. Lasso le llevó ese sobre a Rabello y le preguntó si estaba “dentro de sus posibilidades”. Eran casi $2 millones. “La cuenta fue cubierta, pero no sé la vía que se utilizó para cancelarla”, declaró.

Popi y Rabello

Contactado ayer por este medio, aparte de mencionar la relación de Lasso con Odebrecht, Popi Varela sacó a relucir un comunicado que emitió en 2017, en el que negó haber sido lobbista de alguna empresa.

“La Constitución y la ley no me permiten gestionar negocios con el Estado a nivel personal ni por interpuestas personas”, explicó.

Admitió que conoció a Rabello por Lasso. “Cualquier solicitud que se hizo fue dentro del marco de la ley, nunca sobre aspectos que tuviesen que ver con licitaciones públicas, precios, pliegos de cargos ni temas administrativos privativos de los ministerios. En Panamá, la gran mayoría de las empresas tienen un cabildero (lobbista) y en ocasiones le piden cita a diputados para explicar sus proyectos, su visión en el país e incluso piden apoyo con legislaciones, todo esto dentro del marco de la Ley”, argumentó.

Blandón reacciona

Otro que reaccionó fue el exalcalde de Panamá José Isabel Blandón, hoy presidente del Panameñista.

Dijo que el nuevo directorio del partido emitirá una posición mañana, sábado. Adelantó que para ellos “es fundamental” la lucha contra la corrupción y, en tal sentido, respaldan los esfuerzos del Ministerio Público en las investigaciones del caso.

“Reiteramos que la responsabilidad sobre las donaciones privadas recibidas en una campaña electoral recae sobre el candidato que las recibe y no sobre el colectivo al que este pertenece. Aún más, tal como lo he dicho en reiteradas ocasiones, en las cuentas del Partido Panameñista no se recibió dinero de Odebrecht”, dijo.

Pendiente

Hasta ahora, la fiscalía no ha llamado a indagatoria a los Varela. Lasso narró que él se encargó de presentar a su “amigo” Rabello a Popi Varela, Adolfo Valderrama y Alcibiades Vásquez, ante el “objetivo” de Rabello de relacionarse con diferentes “políticos”. El médico le prometió a la fiscal que comparecerá “las veces que sea necesario”.

Los Varelaleaks

El tema también fue tratado por Varela y Lasso, según consta en las comunicaciones vía chat del exmandatario correspondientes a los años 2017 y 2018, filtradas en los VarelaLeaks.

Cuando El País de España entrevistó a Rodrigo Tacla Durán, un antiguo abogado de Odebrecht, Varela chateó a Lasso para tranquilizarlo.

Tacla Durán mencionó a Michelle Lasso –hija de Jaime– cuando dijo que en el tiempo que Varela fue vicepresidente (2009-2014). “Se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht”.

Las reuniones de coordinación de estrategias para tratar este tema fueron varias, según los chats de Varela y Lasso.

Varela, incluso, le habría facilitado un tratamiento especial a Lasso en el MP, para lo cual habló con la entonces procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

Un chat del 1 de septiembre de 2017 dice: “Procede con la Sra.”. Tres días después, el 4 de septiembre, Lasso fue a la Procuraduría a rendir declaración. El expresidente, según las conversaciones filtradas, le habría aconsejado salir de la fiscalía “por arriba”, pues Lasso le informó que eso estaba “lleno de medios de comunicación”. Lasso salió del MP en un carro conducido por el chofer de Popi Varela.

El 27 de octubre de 2017, según los “Varelaleaks”, Varela le habría escrito a Lasso: “A ti te darán tu sobreseimiento…”.

Rosas permanecerá en prisión provisional

El exdiputado Jorge Alberto Rosa seguirá recluido en El Renacer, pues El Juzgado Decimosegundo Penal le negó una fianza de excarcelación como parte del caso Odebrecht, proceso en el que el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

El juez Óscar Carrasquilla le negó el recurso legal al político, con el argumento de que los delitos por los que se le procesa son de carácter “grave”. También agregó que en este caso resultó perjudicada la sociedad panameña, y que si se admite la fianza de excarcelación puede haber “peligro de fuga” y la posibilidad de que se “destruyan documentos que guardan relación con el proceso”.

En el fallo, de ayer jueves 5 de marzo, el juez también sustentó que el blanqueo de capitales, delito del que se le acusa, no sólo perjudica a la economía del Estado, sino también la “imagen societaria y bancaria de Panamá”.

Carrasquilla destacó que con este caso [sobornos que pagó Odebrecht] no solo se lesionó al país, sino que también a diversos países del mundo.

Por eso, añadió, se requiere que todos los imputados se mantengan ligados al proceso para que no se afecte su desarrollo.

El documento también da cuenta de que Rosas habría recibido transferencias bancarias de sociedades que formaron parte del departamento de sobornos de la constructora.