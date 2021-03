‘Sigo en contra de la reelección perpetua’: Eduardo Flores

POSTULACIÓN

El rector de la estatal Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, quien en su momento fue un duro crítico de la reelección de su antecesor, Gustavo García de Paredes, presentó ayer la documentación para tratar de mantenerse en el cargo en el período 2021-2026.

Flores, quien lidera la nómina “Alianza para la consolidación académica”, dijo que no ha cambiado de opinión y que sigue en contra de la reelección, pero de la “reelección perpetua”. Dijo que él intentó en un congreso universitario cambiar la norma para impedir la reelección por más de un periodo, pero “lamentablemente” su iniciativa no prosperó.

“Creo que los rectores no deberían tener más de una oportunidad... Más de ese tiempo es nocivo para la institución”, apuntó, al tiempo que anunció que si no gana esta vez, no volverá a buscar ese cargo, que ejerce desde septiembre de 2016.

Hasta ahora solo tiene un rival: el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales.

El voto será directo y ponderado: 60% corresponde al voto de los profesores; 30%, al de los estudiantes, y 10%, al de los administradores.

La UP abrió el 8 de marzo el periodo de postulación para renovar a las autoridades de esa casa de estudio, el próximo 30 de junio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de abril.