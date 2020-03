‘Sin cuarentena perderemos el control’: Julio Sandoval

KNOCKOUT

Dos noticias positivas por las que deberíamos estar tranquilos.

Estamos aprendiendo a tiempo de los otros países y somos el primer país que tiene unas guías de consenso de cómo manejarte si llegas a un hospital.

¿Por qué es importante la secuencia del virus que está haciendo el Gorgas?

Para conocer cómo se va contagiando la gente. Y también ayuda al desarrollo de una vacuna.

Panamá, en términos per cápita, registra uno de los mayores índices de contagio, y cada día anuncian más casos que el anterior. ¿Por qué eso no debería preocuparnos?

Porque ambas cosas pasan porque aplicamos más pruebas que otros países, y porque el 86% de los casos son leves.

La construcción del hospital modular. ¿Significa que esperan aumentos drásticos de casos?

Sí.

Ese hospital, que ubicarán en Albrook, tendrá 100 camas. ¿Es suficiente?

No. Es solo el inicio. Pero también estamos trabajando en habilitar la Ciudad de la Salud y hospitales privados operativos.

¿Quién hará el hospital modular?

Unos españoles que hicieron hospitales en España para el coronavirus. Pero no son los de siempre con problemas.

¿Qué deben hacer las empresas que siguen abiertas?

Extremar medidas de higiene, escalonar horarios y controlar acceso de visitas.

Aeromozas y pilotos que entran y salen del país casi a diario. ¿Qué medidas toman con ellos?

Ninguna. Deberíamos considerarlo.

Y, ¿los privados de libertad?

Otra población pendiente de atender. Igual que los estamentos de seguridad. Ellos están ayudándonos, pero, ¿quién los ayuda y cuida a ellos?

Y, ¿qué harán con los indigentes?

Todavía no hemos hecho eso, pero habrá que meterlos en albergues.

¿Qué medida distinta a las que ha tomado el gobierno tomaría usted?

Cuarentena, de una vez cuarentena. Y hubiera parado la lotería inmediatamente y sancionado a los que están violando el aislamiento, incluyendo diputados.

Separas a la gente, debilitas el virus. ¿Por qué esperar a que haya más enfermos para decretar cuarentena?

Ese tiene que ser el próximo paso. Si no, vamos a perder el control.

¿Qué pasará con quienes salgan positivos y no puedan hacer cuarentena en sus casas por vivir con personas de alto riesgo?

Hay que habilitar hoteles. Ya estamos en eso. Con donaciones y alquileres.

No le hacen la prueba a quien estuvo expuesto a un enfermo si no tiene síntomas, porque podría estar incubando el virus y luego salir positivo. Pero tampoco se la hacen a muchos que van con síntomas. ¿No deberían masificar la prueba?

Sin duda. Eso se puede y debe mejorar.

Se ha dicho que la triada clásica es fiebre, tos seca y falta de aire. ¿Los síntomas se manifiestan a la vez o pueden empezar uno por uno?

Pueden empezar uno por uno.

Entonces, ¿por qué no le hacen la prueba a los que van con uno o dos síntomas, y piden que estén las tres?

No tenemos suficientes. Se nos agotarían muy rápido. Pero, por otro lado, para ir hay que tener alguno de los síntomas, no ir por mera curiosidad. Le están quitando la prueba a alguien que sí lo necesita. Igual que los que llaman sin una verdadera necesidad al call center.

Aquí vemos más síntomas que la triada clásica... como, por ejemplo, congestión nasal. ¿Por qué?

Aquí hay una gran población alérgica, y eso se suma a los síntomas.

En cuanto a suspender vuelos de Europa, los expertos recomendaron una cosa y el gobierno decidió otra. ¿Fue una medida política o sustentada en las cifras?

Esa medida es poco eficiente. Prueba de ello es que no se ha diagnosticado ni un caso en el aeropuerto. Y además es caro. Esa plata se podría usar para equipo de protección para el personal de salud.

¿Sirve cerrar el aeropuerto, como lo ordenaron desde hoy, si la transmisión ya es local y comunitaria?

No sé, pero eso involucra que más gente se quede en su casa, así que lo veo bien.

Su opinión de los aplausos, risas y autobombos en las conferencias.

No hay nada que celebrar en este momento. La política es enemiga de esta crisis. Ojalá la alejen.

¿Qué le responde a quienes dicen que usted es el experto ‘taquillero’ y la ficha técnica del PRD?

Yo estoy aquí por mi capacidad, experiencia y ganas de ayudar al país. Este es el paciente más grave que he tenido en mi carrera: 4 millones de vidas que dependen de las decisiones que tomemos.

¿Qué medidas está tomando usted para no enfermarse?

Uso mi traje de astronauta cuando entro a ver a los enfermos, pero debería cuidarme más. Yo también estoy preocupado por mi salud.

Históricamente hay pugna entre el Seguro Social y el Minsa. ¿Hay armonía ahora?

Ha sido difícil, pero ya estamos lográndolo. Lo otro destacable es que jamás se había visto unido al cuerpo médico. Ahora hay solidaridad y disposición hasta de los que no tienen que ver directamente.

Los jóvenes se mueren menos. Pero, ¿también se enferman menos o no?

No. Se enferman igual y aunque no se complican, lo transmiten a personas que sí se pueden complicar.

¿Por qué hay tantos jóvenes en cuidados intensivos, si lo esperado eran adultos mayores?

Porque sufren de otros problemas, como asma, diabetes e hipertensión.

La proyección era que 10% de los pacientes necesitaría hospitalización y 5% intensivos. ¿Por qué esos porcentajes se han duplicado?

Sí, es verdad. Pero espero que con más casos diagnosticados, el porcentaje baje.

¿Qué porcentaje de los pacientes que quedan con ventilador se recuperan?

En China se murieron todos. Pero tengo esperanza que aquí no pase eso. Aquí ya pudimos quitarle el ventilador a uno.

¿Los pacientes graves quedan con secuelas o se recuperan del todo?

Quedan con limitación en su capacidad respiratoria y requieren fisioterapia.

Además de los pulmones, ¿el virus afecta otros órganos?

Sí, el corazón y el riñón.

¿Algún paciente ha salido de cuidados intensivos?

Todavía no.

Ventiladores: había 25, ahora hay 50. ¿Es suficiente, viendo el comportamiento del virus?

No. Necesitamos más. Y las fábricas internacionales cerraron filas y no están vendiendo nada fuera de sus países. Se compró toda la provisión de los proveedores locales, pero eran solo 25.

¿Qué tratamiento se les está dando a estos enfermos?

Hidroxicloroquina y antiretrovirales. Los chinos se dieron cuenta que el tratamiento de la malaria servía para esto, así que estamos usándolo.

Aines, ibuprofeno, aspirina: ¿qué efecto tienen sobre el virus?

Afectan otros órganos que luego se debilitan con el virus. Hay que evitarlos, todos, al menos mientras dure esto.

Tres cuidados que debe tener el paciente enfermo en casa.

Lavado de manos, no salir, usar utensilios solo para él y si se siente peor, avisar.

¿Qué posibilidad hay de que tengamos coronavirus como AH1N1 y otras cepas, que son repetitivas?

Altas. Eso ya se va a quedar aquí.

Todo el mundo habla de la vacuna, pero pocos de la cura. ¿Es porque se cura solo, como otros virus?

Al final sí.

La vacuna estará lista para usarse el próximo año. Para esas alturas, ¿ya no va a ser tarde?

No, nos agarraría como influenza, que ya tiene vacuna. Y mataría menos gente.

Aquí la influenza mata de 150 a 200 personas por año, con vacuna. Esa es la cantidad de muertes que se espera por el coronavirus en Panamá…

Por lo menos...

¿Sigue pensando que tendremos de 5 mil a 6 mil casos? ¿O cree que pasará como en Alemania, donde pronostican del 60% a 70% de la población infectada?

Veo más el escenario de Alemania.

Cuando llegue la temporada de influenza, en mayo, aún tendremos coronavirus. ¿Cuál es el riesgo de eso?

Que tengamos pacientes con ambas cosas a la vez y sea más difícil salvarlos, y que se sature el sistema.

¿Hasta cuándo se espera tener casos?

Dos meses. De esta saldremos.

¿Es definitivo que el clima caliente ayuda a combatir el virus?

No, pero el comportamiento del virus en otros países lo sugiere.

La temporada de frío en América del Sur es en julio. ¿Se espera que el brote resurja?

Sí, podría ser.

Su mensaje a los que piensan que la vitamina C, el ajo, las naranjas y las gárgaras de vinagre o enjuague bucal alejan el coronavirus.

Dejen la awe… solo hay que lavarse las manos, no salir y seguir las indicaciones.

A los que siguen usando mascarillas sin síntomas.

Se están adelantando, pero eso pasará. Todos terminaremos usándolas.

Hacer ejercicios al aire libre o pasear al perro, ¿sí o no?

No. Nada te garantiza que bajando el elevador no toques algo, o que el perro traiga la infección en las patas. Ellos no se contagian, pero pueden transmitirlo.

Las piscinas están cerradas. ¿Es por el agua que no mata el virus ni con el cloro, o por la aglomeración que se podría dar en las áreas sociales?

Por la aglomeración.

Las lecciones más importantes que dejará el coronavirus.

Solidaridad, que hay que darle presupuesto a la ciencia, que todos somos vulnerables y nadie es imprescindible, y que todo en la vida se puede posponer.

Perfil:

Intensivista e internista, con una maestría en dirección y gestión sanitaria. Preside la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas y es el coordinador del comité técnico asesor del Minsa para el coronavirus.