Sin culpables en el caso de la Caja de Ahorros; la Corte no admitió casación

JUSTICIA

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el último recurso que tenía el Ministerio Público para darle un revés al veredicto que absolvió a los 22 implicados en el caso por supuestas irregularidades en un millonario préstamo que otorgó la Caja de Ahorros (CA).

En un edicto del 25 de noviembre pasado se consigna la decisión de los magistrados Maribel Cornejo, José Ayú Prado, y María Eugenia López Arias. La ordenanza hace saber que no admiten el recurso de casación presentado por el fiscal Adecio Mojica en este proceso.

Mojica apeló el auto del 2 de agosto de 2019 del Segundo Tribunal Superior que confirmó la sentencia con sobreseimiento definitivo del 20 de agosto de 2018, emitido por el Juzgado Decimocuarto Penal por la presunta comisión de peculado.

En el fallo, los magistrados alegaron que en lo investigado no había delito. Argumentaron que uno de los elementos para que se diera el peculado era constatar que el préstamo no estaba garantizado, o que se dispensó la suma de dinero sin respaldo económico para enfrentar un posible incumplimiento, y esto no se comprobó “en el voluminoso expediente de aproximadamente 40 tomos y 20,000 fojas”.

En la lista de procesados figuró Riccardo Francolini, el presidente de la junta directiva de la CA al momento de otorgar el préstamo; el exgerente del banco, Jayson Pastor; y Felipe Pipo Virzi, exvicepresidente de la República. No es el único caso donde se investigó corrupción que tiene un final de este tipo. Algo similar ocurrió en el de supuestas anomalías en el fallido proyecto de riego de Tonosí.