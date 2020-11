Sin explicación, aumento de planilla 002 de la Asamblea Nacional

EMPLEADOS EVENTUALES

Silencio. Esa ha sido la respuesta de la Asamblea Nacional (AN) a preguntas sobre la contratación de personal eventual de las comisiones legislativas, cuyo monto se duplicó en los meses de pandemia. Hasta ahora, la AN ha pagado más de $16.5 millones y solicitado contratar $22.8 millones en deuda.

En esta planilla hay beisbolistas, cantantes y familiares de diputados, cuyas funciones no se publican.

Actores de la sociedad civil exigen explicaciones, rendición de cuentas y una auditoría de parte de la Contraloría, cuyo titular, Gerardo Solís, también ha evitado hacer comentarios a La Prensa.

Piden auditoría a la partida 002 de la AN

La contratación –en medio de la pandemia del nuevo coronavirus– de personal eventual para las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional (AN) –cuya cantidad es el doble de la contratada el año pasado–, que se desconozcan sus funciones y que el pago de esta planilla sea mediante la contratación de deuda, ha generado el rechazo y hay quien pide una auditoría inmediata.

Como es sabido, se trata de la partida 002, de cuyos fondos se pagaron los contratos de 2 mil 97 trabajadores eventuales de las comisiones de trabajo de la AN. El año pasado, esta planilla tenía 919 funcionarios menos que en el presente. Para pagarles, el Consejo de Gabinete autorizó recientemente la contratación de un crédito extraordinario de $22.8 millones.





Estos trabajadores eventuales se suman a los permanentes, con lo que cada una de las 15 comisiones de trabajo de la AN cuenta –en promedio– con unos 310 empleados, cuya presencia física en sus oficinas sería imposible albergar al mismo tiempo. En las planillas que paga la partida 002 también son visibles los nombres de familiares de diputados, peloteros y hasta artistas (leer nota: Asamblea Nacional duplica el gasto de ‘transitorios’ en comisiones, publicada este 9 de noviembre).

Igualmente, esta partida 002 provee el salario de mil 415 empleados contratados por los diputados, según la Contraloría General. Entre ellos, también figuran familiares de diputados, como José Adrián Bernal Guevara, que aparece en la planilla de la diputada –y su pariente– Dalia Bernal Yañez; o Alcibiades Correa Melgar, que aparece en la planilla de la diputada Mayín Correa.

La Prensa intentó contactar a ambas diputadas, pero no atendieron las llamadas ni recados. Por parte de la diputada Correa, su equipo informó que Alcibiades –de 70 años de edad– es su sobrino y conductor y que trabaja todos los días, como el resto de su personal. “La diputada Mayín Correa no tiene botellas en su planilla”, añadió.

Todos estos gastos han provocado un aumento importante –de más del 40%– del presupuesto de la AN. Es por ello que el diputado independiente Gabriel Silva dijo que el incremento del gasto es inaceptable e injustificable bajo las actuales circunstancias que vive el país con la pandemia. En su opinión, la única razón que puede justificarlo es que todo ese personal esté asesorando en temas vinculados a la pandemia. Pero, en todo caso, la junta directiva de la AN debería explicarlo, pidió.

“Si se duplicaron las contrataciones del personal de las comisiones o de la Asamblea en general en el tiempo de pandemia, es sumamente inaceptable, porque es un año sumamente difícil y en el que todas las instituciones públicas tienen que hacer sacrificios. Es importante ahorrar dinero y usarlo para beneficio de la población. La directiva debe dar una muy, muy buena explicación para sustentar la contratación en tiempos de pandemia”, indicó Silva.

Resaltó que, aunque ha presentado –sin éxito– iniciativas contra el conflicto de interés, a fin de evitar el nepotismo; reformas al Reglamento Interno y al presupuesto, para asegurar la rendición de cuentas, intentarán hacerlo también con una reforma a la Ley de Carrera Administrativa.

Piden auditoría

A su turno, el abogado Ernesto Cedeño destacó que, según la Ley de Presupuesto, el personal transitorio está para suplir las vacaciones o la ausencia de una persona del cargo permanente, por lo que este incremento –en época de pandemia– amerita que la Contraloría efectúe una auditoría.

“Como ya se han ejecutado funciones del personal transitorio, necesitamos saber si hay duplicidad de funciones y si hubo un uso inadecuado”, insistió.

Ese informe, dijo, “debe ser expedito, para que la jurisdicción de cuentas y el Ministerio Público puedan cumplir su rol”.

La información de las funciones de este personal no aparece en el portal de la AN ni en el de la Contraloría. Tampoco en el desactualizado Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, cuya última información de la AN data de julio de 2011.

“Vemos que en la AN no hay rendición de cuentas”. Por eso es necesaria una veeduría ciudadana, y para eso se requiere que se publique la información. “La Contraloría puede iniciar una auditoría, mandar instrucciones a todo el Estado de que va a ser férrea en la fiscalización de los fondos, porque la Asamblea se puede prestar para ser un cuartel de invierno”, subrayó Cedeño.

De esta partida 002 se paga –como ya se dijo– el personal de los diputados, cuyo tope es $20 mil al mes para cada uno, así como el personal eventual de las comisiones.

En el caso de estos últimos, se han gastado más de $16.5 millones desde marzo pasado. El grueso se pagó entre abril y julio pasados.

Rubén Castillo Gil, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dijo en TVN Noticias que “el Estado se tiene que basar en ser austero y generar confianza”, y que es importante que se aclare la situación y las dudas que tiene la comunidad del actuar de la Asamblea Nacional, porque este órgano es importante, al ser contrapeso del Ejecutivo.

Castillo Gil dijo no tener dudas de que hay personas que cumplen sus labores, pero "el mensaje que se da es negativo, cuando hay un manto gris sobre un grupo de personas que están en planillas y que se tienen dudas [sobre su labor] ". La reacción institucional debe ser aclarar qué hacen estas personas, si los procedimientos han sido eficientes y, si no lo han sido, que se hagan las reformas pertinentes.

La Prensa preguntó –por correo– desde el 27 de octubre al presidente de la AN, Marcos Castillero, con copia a la directiva, por las funciones de peloteros, artistas y familiares de diputados, así como las razones de este incremento de la planilla, pero no respondió. Ayer tampoco atendió cuatro llamadas.

Según el presupuesto de la AN, hasta agosto de 2020 se habían gastado $26.8 millones de la partida 002. A esta cantidad habría que sumarle los $22.8 millones del crédito autorizado por el Ejecutivo, por lo que, finalmente, podría significar un gasto de más de $40 millones en esta planilla, cuando el año pasado esta partida tuvo una ejecución de $25.8 millones.