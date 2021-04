Sinovac muestra eficacia contra la variante P.1 en estudio preimpreso

CIENCIA

CoronaVac, la vacuna contra la enfermedad Covid-19 del laboratorio chino Sinovac, cuyo uso de emergencia fue aprobado en Panamá el pasado 10 de abril, por la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa), es efectiva contra la variante P.1 del coronavirus SARS-CoV-2.

Así lo mostró un estudio realizado a 67 mil 718 profesionales de la salud en Manaos, Brasil, donde la nueva variante —que apareció en esa ciudad— es predominante.

El estudio, realizado por un equipo de investigadores de Estados Unidos y Brasil, demostró que CoronaVac previno la enfermedad en el 50% de los casos 14 días después de la administración de la primera dosis. Se requiere una segunda dosis, aplicada entre 21 y 28 días después de la primera, para completar la inmunización.

El preimpreso de la investigación fue publicado el pasado 7 de abril en el sitio medrxiv.org para su respectiva revisión de pares.

Mientras, la revista The New England Journal of Medicine publicó el pasado 5 de abril que esta vacuna induce anticuerpos neutralizantes contra las variantes británica y sudafricana.

La vacuna aún no cuenta con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) o la Administración de Medicamentos y Alimentos​ (FDA, por sus siglas en inglés).

El Gobierno de Panamá negocia la adquisición de esta vacuna, y aunque todavía no hay un acuerdo en firme, ya el equipo de la Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa aprobó su uso de emergencia en el país, luego de revisar su documentación. La vacuna CoronaVac, de Sinovac, se está aplicando en Brasil y Chile.

La Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Universidad de Oxford, Sputnik y, por último, la CoronaVac. No obstante, en el país solo se está aplicando la de Pfizer/BioNTech.