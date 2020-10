Contralor Solís debe explicar por qué no publica la planilla 172: Vásquez y Broce

FONDOS PÚBLICOS

Diputados de la bancada independiente de la Asamblea Nacional pidieron ayer al contralor de la República, Gerardo Solís, que explique las razones por las que a la fecha no ha publicado la planilla 172 en el sitio web de la entidad que dirige.

Para el diputado Juan Diego Vásquez, el problema de la planillas es de “larga data” e “injustificable”.

Vásquez cuestionó que hasta ahora es que el contralor anuncia que publicará quiénes forman parte de la planilla 172, cuando él tenía la información desde que llegó a su cargo, en enero de este año. “Yo quiero que él me explique a mí la razón por la que hoy eso no es público. Quiero que me diga, más allá de las botellas, cómo le pareció normal 8 millones de dólares en este momento...”

Explicó que durante la pandemia a los diputados se les pidió no enviar a sus colaboradores a las instalaciones, y fue justo en ese tiempo cuando el contralor hizo el refrendo de los $8 millones de la planilla 172.

Otro que también cree que Solís le debe una explicación al país es el independiente Edison Broce, quien manifestó que dicha planilla daña la imagen de la Asamblea y de muchos diputados.

Aseguró que él no tiene colaboradores contratados en la 172. Y envió una nota al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, para que le solicite al contralor que publique y le remita a los diputados, de forma detallada, todas las personas que están contratadas en esa planilla: sus funciones y salarios.

El pasado lunes, en una aparente defensa de la planilla 172, que cuenta con mil 750 funcionarios, el contralor dijo que su administración ya había aplicado “correcciones” y que no había funcionarios cobrando dos salarios. Pero, el miércoles informó que en una evaluación, determinó que existía dualidad en al menos un caso de contratación. Se trata del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Patacón Ortega, quien tiene un contrato por servicios profesionales en la 172, pese a que figura como director de Relaciones Públicas en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

Para 2021, la Asamblea había pedido $3 millones para la planilla 172, y el MEF recomendó $726 mil 264. La 172 fue bautizada por los diputados como cashback.