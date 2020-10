Surge reclamo al acto público para el alquiler de carros a la Presidencia

LICITACIÓN

El proceso de licitación para el alquiler de la flota vehícular del Ministerio de la Presidencia enfrenta nuevos cuestionamientos. Arrendadora Global S.A., una de las compañías que ofertó, presentó un reclamo al informe que emitió la comisión verificadora que declaró desiertos varios renglones del proceso y sugirió adjudicar solo dos renglones [las 144 camionetas 4x4].

La compañía objeta específicamente que no se considerara su propuesta para el renglón tres [36 SUV] alegando que se extralimitó al considerar un aspecto que no se consideró en el pliego original. Mientras que un cambio introducido en una adenda, de acuerdo a representantes del sector, limitó la competencia y benefició a compañías que actualmente le alquilan carros al Ministerio de la Presidencia.

Arrendadora Global S.A. cuestiona el hecho de que la comisión verificadora recomendara declarar desierto el renglón tres de la licitación (36 SUV) alegando que la compañía que presentó el precio más bajo [Servicios Turísticos Panameños S.A.] no cumplía con el punto cinco del pliego [experiencia en arrendar carros al Gobierno] y que Global, la segunda con el precio más económico, presentó un precio superior al de referencia, calificándolo como “oneroso para el Estado”.

Pero Global sustenta que el punto 10 del pliego dice que en este acto no aplica porcentaje de “onerosidad o riesgosidad”, lo que, a su juicio, evidenció “extralimitación” por parte de la comisión verificadora al hacer una recomendación fundamentada en un criterio no establecido. Añade que si bien es cierto que el precio que ellos ofertaron sobrepasó al de referencia, solo fue por 0.66% , cifra que no alcanza el 1% del total.

El precio de referencia del renglón tres es de $1,312,992.72, y Global propuso 1,321,081.92. La empresa solicita se desestimen las recomendaciones y se le adjudique ese renglón.

La comisión recomendó declarar desiertos cinco de los siete renglones, y sugirió al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, que solo adjudique los renglones 1 y 2, para alquilar 144 camionetas 4x4, servicios que representarían un costo de $6.6 millones. Las beneficiadas serían Panamá Car Rental S.A., que preside Jorge Juan De la Guardia, a quien se le otorgaría el contrato de arrendamiento de 100 todoterrenos, a $5.1 millones, e Intermarketing Inc. (Thrifty), que representa Eduardo Márquez Salerno, arrendadora que alquilaría otras 44 camionetas 4x4, en $1.5 millón. Estas empresas actualmente le alquilan carros a la Presidencia producto de un contrato que se tramitó en la era de Juan Carlos Varela.

La adenda

El reclamo de Global no es el único cuestionamiento al acto público. Un cambio al pliego de cargos provocó que se desestimara la oferta de la que propuso el precio más bajo en cuatro de los siete renglones. La historia es la siguiente: en el pliego [punto cinco] originalmente se establecía que las arrendadoras podían presentar referencias que reflejaran su experiencia en la prestación del servicio de alquiler de autos, en cantidades iguales o superiores al 20% de las solicitadas en cada renglón.

Pero en una de las adendas al pliego se añadió que esa experiencia tenía que ser en el alquiler de carros al Gobierno y en cantidades iguales o superiores al 50% a las solicitadas en cada renglón. Esto, a juicio de conocedores del sector, limita la competencia, pues beneficia a las empresas que actualmente le brindan este servicio a la Presidencia, ya que el único que arrienda vehículos en las cantidades requeridas es precisamente el sector gubernamental.

Este cambio dejó por fuera a Servicios Turísticos Panameños S.A. (National), que, de acuerdo al informe de la comisión, presentó el precio más bajo en los renglones tres (36 SUV), cuatro (38 sedanes), cinco (12 pick up) y seis (15 buses). Pero su oferta fue desestimada porque no aportó constancia de su experiencia en la prestación del servicio en el sector gubernamental en cantidades superiores al 50%. Representantes de esta compañía dijeron a este medio que ellos tienen 45 años de experiencia en el mercado.

Este medio envió un cuestionario ayer a Aurora Medina, jefa del departamento de Proveeduría y Compras del Ministerio de la Presidencia para consultarle sobre el cambio en el pliego de cargos, así como otras tres preguntas, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

Sin embargo, la respuesta a ese cambio podría estar en el acta del proceso de homologación, documento disponible en Panamá Compra. Allí se lee que representantes de Panamá Car Rental S.A. solicitaron que uno de los requisitos fuera precisamente que la experiencia debía ser específicamente con el Gobierno. En la tarde de ayer trascendió que este proceso se habría suspendido hasta diciembre próximo. Este medio llamó a Compras de la Presidencia para que hablaran del tema, pero no respondieron. Tampoco había, a la hora del cierre de esta edición, constancia de tal suspensión en el portal de Panama Compras.