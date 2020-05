RUIDO. Ha proliferado una serie de cuentas falsas en redes sociales –que tienen en la mayoría de los casos ninguno o unos cuantos seguidores– dedicadas a atacar la credibilidad de La Prensa y del medio digital Foco. Mucha casualidad que surjan justo cuando se comienzan a conocer la bellezas detrás de las compras de emergencia por causa de la crisis sanitaria a través del Ministerio de la Presidencia. Señal de que cabalgamos, dirían por ahí.

SIN EXPLICACIÓN. En un recorrido por la Plaza 5 de Mayo, la ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que las personas están cumpliendo con las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus y eso es favorable. ¡Enhorabuena! Si esto es así, poco entendible es que las medidas sigan tan restrictivas como hasta ahora y, peor aún, que no se den fechas tentativas para la reactivación del resto de las actividades económicas. Como diría el profe, ‘congolandia’.

VERGÜENZA PÚBLICA. Después de un artículo publicado por la BBC el fin de semana pasado, en el que se relata lo ocurrido a una mujer transgénero a propósito de las medidas de cuarentena que dividen por género los días en que se puede circular en Panamá, la Policía Nacional ha quedado muy mal parada a nivel internacional. Según el reportaje, el propio ministro de Seguridad hasta envió un comunicado instruyendo a la policía a evitar cualquier acción discriminatoria contra la comunidad LGBTI. ¿Proteger y servir?

NO, NO Y NO. Según se supo, por el Ejecutivo las cosas están color de hormiga. Una ministra hasta estuvo a punto de renunciar a su cargo, luego de que le enviaron facturas del programa Panamá Solidario para su firma. Resulta que como no estaba de acuerdo con los montos de las mismas, elevó la consulta a la Presidencia, desde allá uno de los asesores le recomendó no firmar nada. Ojalá que otros ministro y viceministros siguieran este ejemplo.

TRANSPARENCIA. Una de cal y otra de arena para el gobierNito. A diferencia de otras administraciones, incluyendo la anterior, que lo hacía cada tres meses, los gastos de la partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo se publican de forma mensual. ¡Muy bien! Ahora le corresponde hacer lo mismo a las demás instituciones del Estado cuyas contrataciones deben ser públicas y, además, estar disponibles en el portal de Panamá Compra para que los ciudadanos conozcan qué se hace con los fondos públicos.