ALUCINANTE. El titular de Oras Públicas hizo una serie de publicaciones en redes sociales en las que dice que el ministerio a su cargo contrata “el suministro e instalación de estructuras modulares para fines hospitalarias. Esto implica que sean nuevas”. Luego agregó: “Es una obligación contractual del contratista comprobar que lo entregado se ajusta a lo contratado e, incluso, que lo entregado es cónsono con el precio pactado originalmente”. Tal parece que el ministro terminará lavándose las manos con la empresa. Y, que siga el fiesto, porque renunciar... ni por vergüenza.

FAVORITOS. Y hablando de SmartBrix, el contratista del hospital modular de Albrook. Parece que este no es el único negocio con el gobierNito de la empresa de Nitesh Mayani. A las afueras del Centro de Salud de Pueblo Nuevo se ve un modular con los logos del Plan Protégete Panamá y del Gobierno Nacional. Ah, y, por su puesto, el de SmartBrix. Por lo visto con el PRD a esta gente sí que le va mejor.

SINDROME DE PETER PAN. A propósito, Sabonge envió un comunicado en el que también se lava las manos en el lío de la empresas turca Turmaks y TKL Import & Export, de su amiga Samira Gozaine. Es un problema de empresas, dice. Para él es irrelevante si se presentaron a la licitación con una oferta espúrea o si con ello se arregló de antemano el acto público. Se puede ser más tonto, pero difícilmente menos irresponsable.

ALERTA, FISCALES. Ahora con el levantamiento de la suspensión de los términos de investigación han surgido toda clase de rumores sobre la comparecencia de los hermanos Varela por el caso Odebrecht. Popi ya salió a decir que desde el 17 de marzo se puso a disposición de las autoridades judiciales. Lo que habrá que ver es si el Ministerio Público actuará con tanta diligencia con los casos que involucran al innombrable y con los que podrían implicarlo. Total, ya estamos claritos de que ya no le aplica el principio de especialidad. Or not?

¡AY BENICIO!. El ministro de Economía y Finanzas fue citado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario sobre el estado de la finanzas después de la Pandemia. Esta citación se da luego de que, tras los recortes en los ingresos del Estado, se hizo lo mismo con el presupuesto de la Asamblea. De veras que por la plata baila el mono... o, en este caso, el gato.

INCONSCIENCIA. ¿Alguien sabe si se celebrarán nuevamente los carnavales por estos días en el interior del país? Si no, que explique el éxodo de ayer hacia las provincias. Tal parece que se quisiera igualar el número de contagiados del área metropolitana con el del interior del país. Como van las cosas, en unos pocos días veremos la flecha de los contagiados disparada hacia el cielo.