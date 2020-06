INCONGRUENCIA. Durante la conferencia de prensa del sábado por la noche, en la que se anunció el retorno de las restricciones de movilidad, se dijo que los hombres podrían circular los martes, jueves y sábado. Posteriormente, el Minsa dijo en su página que web que solo podrían hacerlo martes y jueves, porque el fin de semana sería de cuarentena. ¿Y el decreto que formaliza este anuncio? ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina?, o en este caso la institucionalidad o el autoritarismo.

WHERE IS NITO?. Para restablecer la cuarentena y restricción de movilidad en Panamá y Panamá Oeste, apareció una funcionaria del Minsa para dar la mala nueva. La Ministra resucitó 24 horas después para “aclarar” el anuncio original y enredó más la cosa. Y el Presidente... bueno, lleva rato de no comunicar nada al país. ¿Debilitamiento presidencial? ¿Crisis de liderazgo? ¿Aló, presidente? El país necesita explicaciones y dirección.

TIN MARÍN. Todo parece indicar que el innombrable por fin se fue de Cambio Democrático. Ahora, la pregunta es: ¿qué esperan para hacerlo sus seguidores y defensores a ultranza?... Tal parece que puede más una curul que la lealtad que dicen profesar por su líder máximo o es que mientras no tenga partido es puro tilín tilín y nada de paleta.

OTRA PERLA. Según documentos hechos públicos por el exalcalde y candidato presidencial José Isabel Blandón, el hospital modular habría pagado un permiso de construcción al Municipio de Panamá tomando como base que el valor de la obra era de $3.7 millones. Si estos documentos son correctos, aquí habría mucho más que investigar o, como como dice el dicho, caimán no come caimán.

UN MINUTO. La Asamblea tiene un nuevo formato informativo en sus redes sociales llamado “Asamblea en 60 segundos”. Una vez más queda comprobado que el trabajo que realiza esta institución puede resumirse en una cápsula de un minuto. Sin duda, es todo lo que necesitan.

TRANSPARENCIA. El 29 de abril, el ministro de la Presidencia Gaby Carrizo dijo que todos los miércoles se haría un reporte semanal sobre el uso de los recursos asignados a la atención de la pandemia. Seguimos esperando...