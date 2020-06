EVIDENTE. Algunos dicen que desde la oposición es más fácil gobernar. Sin embargo, algunas cosas son demasiado obvias. En un mensaje al gobierNito, Rómulo Roux dijo: Equipo de gobierno: “la cuarentena no funcionó... por lo tanto, regresamos a la cuarentena...”. Muy probablemente hasta sus opositores políticos estén de acuerdo con él. Más claro que esto solo en Tik Tok.

CONSEJOS. Y hablando, de Tik Tok, el Ministerio de Cultura abrió su cuenta en esta red social, con una primera publicación protagonizada por su ministro Carlos Aguilar. La verdad es que él también debería pedirle consejos a Rómulo Roux, pero de cómo hacer mejores videos... porque le falta calle.

PAPA CALIENTE. El futuro del hospital modular está en manos del contralor Gerardo Solís, quien debe refrendar el contrato de su construcción. Habrá que ver si con tantas irregularidades en torno al precio, los materiales usados, las alarmas de incendio, el sistema de aire acondicionado y hasta la procedencia de los modulares lo hace sin que nada de esto sea debidamente esclarecido. Lo cierto es que, según dicen, la ministra de Salud no lo recibirá hasta que el contralor no le de el go. Mientras, el ministro de Obras Públicas ha dicho que el hospital será abierto esta semana. ¿A quién le creemos?

EJEMPLO. Scotiabank, en alianza con la embajada de Canadá, acaba de anunciar que donará a la Cruz Roja panameña un hospital móvil de 16 camas, para la atención de pacientes de semi-intensivos, durante la crisis sanitaria del coronavirus. El hospital estará listo este mes y cuenta con sistemas de filtración de aire con presión necesaria para eliminar partículas de aerosol que pudieran contener la Covid-19, y un piso elevado para su despliegue en áreas remotas durante la temporada de lluvias. Como se nota que esto lo hace un banco y no un ministerio...

‘BABOSADAS’. El expresidente Martinelli sacó su lengua del confinamiento, para presentar una nueva demanda contra el exmagistrado Jerónimo Mejía, quien fungió como juez de garantías en el proceso seguido en su contra por presunto espionaje y peculado. A los periodistas, les dijo: “me van a tener que matar físicamente, porque yo le voy a sacar la ‘ñecks’ a todo el que viole mi debido proceso”. ¿Eso fue una amenaza a los periodistas o se refería a alguien más? Si va a decir cosas como esas, que diga por lo menos a quién las dirige. ¿Dónde quedó aquella frase de “yo sí soy hombre, péguenme a mí”?