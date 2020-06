DETALLES. Por lo visto, el dream team del innombrable ha estado bastante ocupado tratando de demostrar la vigencia del principio de especialidad. Según su amigo fiel, uno de los abogados presentaría documentación sustentando esta posición en trece fiscalías y en el despacho del Procurador. Tal parece que el expresidente es conocedor de que más de una fiscalía lo está investigando. ¡Qué buena noticia!

ZZZ... Ayer, durante el debate del proyecto de ley 287 en el pleno legislativo, mientras el diputado de Cambio Democrático Alaín Cedeño intervenía en la discusión, se podía ver sobre su hombro derecho a su colega y copartidario José María Herrera durmiendo plácidamente, hasta que una llamada a su celular vino a importunar su encuentro con Morfeo. Si los niños para dormir cuentan ovejitas, qué contará un diputado…

RELACIONES PÚBLICAS. El alcalde capitalino, José Luis Fábrega, se reunió con su nueva jefa, la gobernadora Judy Meana. En la cita se trataron temas relacionados con los mercados periféricos, espacios públicos, reactivación del casco antiguo y albergues, entre otros. En definitiva, temas municipales que no requieren de una reunión con el gobernador. Por lo visto, Tanque no pierde la costumbre de tratar de levantar su maltrecha imagen a costa de su ex vice.

¿ARTE DE MAGIA?. Zulay Rodríguez estaba ayer irreconocible y no precisamente porque llevaba mascarilla –mal puesta, por cierto…–, sino por su llamado a acoger las consideraciones del Ejecutivo y aprobar el proyecto 287. Hasta prometió no “hablar más”, no “criticar por criticar” y no quejarse “como una María Magdalena o la Llorona”. Los que creían que era un caso perdido, ayer se equivocaron. Parece que ya hay alguien que sabe cómo aquietarla, solo que no ha dicho cómo lo hizo.

‘MISSING IN ACTION’. Van dos semanas desde que el presidente Laurentino Cortizo dijo que el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, aclararía todas las dudas sobre el Hospital Modular en una reunión con este medio. A la fecha, Sabonge no ha dado señales de vida. ¿A qué le tiene miedo? ¿A las preguntas o... a las respuestas?