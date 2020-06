SÚPER MINISTRO. El político panameñista José Blandón dice estar preocupado por el plan de reactivación económica. Primero, porque si no ha sido divulgado todavía es porque presume que no existe, pero si existiera, no cree que lo haya hecho el ministro de Economía, Héctor Alexander, sino el ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, José Rojas. El olor a dinero fresco atrae a los carroñeros, y para pasar inadvertidos, un flamante cargo público inventado sirve como perfecto camuflaje.

A PROPÓSITO. El locoimero se anda quejando de un tal Rojas, porque se malgastó una platita en asuntos cuadrúpedos. De denunciado pasó a denunciante; a exigir que rindan cuentas, precisamente él, que no tiene el valor de enfrentar sus abundantes procesos judiciales. Pero, ya que anda en eso, por qué no pide que investiguen a su pariente, el del cargo inventado. Seguro que canta Friends will be friends mejor que Freddie Mercury.

OPEN BAR. Finalmente, salió el decreto que deroga la ley seca, a partir del próximo lunes. Qué bueno, porque parece que los del gobierNito son los únicos que no se han enterado que desde hace mucho tiempo nadie le hace caso a la prohibición de comprar más de una botella de licor o un six pack de cerveza.

LALALANDIA. Pero esto no es todo. El gobierNito parece tampoco haberse enterado que ya se ha levantado la prohibición de acudir a restaurantes o mantener reuniones de más de 10 personas. Si no, que le pregunte a su propia bancada, que ya lleva dos ágapes de este tipo. El primero, en el restaurante Golden Unicorn, en la torre Evergreen, y el segundo ayer, en Parrillada Jimmy´s de Coco del Mar. Por lo visto, en las Garzas nunca se enteran de lo que hace la desbancada.

SIN EXPLICACIONES. El crimen organizado sigue saliéndose con la suya. Según el Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado 242 homicidios. En el mismo período del año pasado, se reportaron 175. Si algo ha quedado en evidencia es que ni la Policía Nacional ni su director están donde deben estar, ni en lo que deben estar. Comisionado Miranda: ni proteger ni servir.

POSADO. Ayer, en el pleno, cuando los diputados del PRD se retrataron con Marcos Castillero y una copia del recién aprobado proyecto de ley 287, hubo un grupo que posó con Cenobia Vargas, la presidenta de la Comisión de Economía e inminente vicepresidenta de la Asamblea a partir del 1 de julio, y otro lo hizo con Zulay Rodríguez, la proponente original del proyecto y actual vicepresidenta. Ya ni entre ellos se aguantan, porque luego Cenobia se fue con la bancada a Jimmy’s y Zulay para su casa, a ver Netflix.