TELETÓN. La gente del PRD ha habilitado una cuenta para recibir donaciones para pagar la multa impuesta por las autoridades de salud, luego del cónclave de Jimmy´s. Sería bueno conocer esa lista de donantes, porque seguramente los veremos más adelante en otra lista. La de los principales contratistas del Estado. ¿Déjà vu?

‘OUT’. Según se dice en los pasillos del Órgano Judicial, el infame juez Leslie Loaiza, que fue enviado de de vacaciones por 10 meses, tendrá que buscar trabajo para cuando se le acabe el asueto, porque por esos lares ya no lo quieren. Sería bueno saber de quién es la mano que mece esta cuna o, mejor dicho, a quién de sus antiguos compinches habrá hecho enfadar. O será simplemente como dice el refrán: “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”.

QUE TAL SI TE DIGO. Desde el más allá dice Guillermo Ferrufino que “Hay fuertes corrillos políticos de una mujer valiente y luchadora que pronto se sumará a las filas de la propuesta política de país (...). La Revolución Moderna. RM24 la fuerza Renovadora”. Será esta la razón por la cual la más bullera de las diputadas del PRD se mantuvo tan callada luego de que su partido eligiera a Cenobia Vargas para reemplazarla en la junta directiva de la Asamblea. ¿Pollitos, o más bien gallina en fuga?

SE BUSCA. Servicio social. Los panameños quisiéramos saber qué ha sido de algunos funcionarios, entre ellos, el consejero José Alejandro Rojas, que no solo nadie tiene claro qué es lo que se supone que hace, sino que desde hace rato no rinde ningún tipo de cuentas... ni en Zoom. Aún le pagamos su salario. ¿O, no?

EJEMPLO. Y, hablando de rendición de cuentas, un buen ejercicio ha hecho la gobernadora de la provincia de Panamá, Judy Meana. En sus redes, publicó con el hashtag gobernación en acción un listado de cinco puntos que estará cubriendo durante esta semana. El primero detalla una reunión con la Asociación de Alcaldes de Panamá. Sería bueno si alguno toma esta iniciativa, porque poco se sabe de lo que hacen.