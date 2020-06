ADÁN Y EVA. En Las Tablas, la Policía irrumpió en una “fiestecita” clandestina de tres parejas, en el Jardín La Loma, el pasado sábado. Además de sancionar a los participantes, las autoridades también procederán contra el propietario del Jardín, quien –irónicamente– resultó ser Adán Carrasco, el también administrador del Hospital Joaquín Pablo Franco. Si a Sandra, por repartir leche y medicinas un domingo, le metieron $10 mil de multa, ¿qué le irán a hacer a Carrasco? ¿Cuál será la excusa? ¿Que en su Jardín están buscando clientes para el hospital?

VOLARE. Ayer fue avistado el helicóptero del innombrable en la comunidad playera de Buenaventura, donde su esposa tiene una casa de descanso. A menos de que sea para llevar ayuda humanitaria, se supone que la AAC suspendió los vuelos de pasajeros, internacionales y domésticos.

AYUDA. El Consejo Municipal de Panamá decidió exonerar por el uso de aceras y espacios públicos a los restaurantes que reabran cuando el Minsa permita la reactivación de ese sector. Solo en el Casco Antiguo, el pago es de $500 mensuales de canon fijo, más $50 por cada metro cuadrado. No les pueden quitar el aguacero de encima, pero darles el uso temporal de estas áreas ya es bastante bueno.

METANOL. La Dirección de Farmacia y Drogas anunció que en Panamá no se comercializan las nueve marcas de gel alcoholado que, según la FDA, contienen un porcentaje elevado de metanol (alcohol de madera), una sustancia que puede ser tóxica cuando es absorbida por la piel. Esto habría sido el colmo, entre el virus, el gel que uno se coloca para prevenirlo y el posible colapso del sistema de salud, uno no sabe ya de dónde es que vendrá el próximo golpe...

GRACIAS. Y el embajador de China en Panamá, @weiasecas, entregó ayer a la Cancillería 10 ventiladores Mindray Global de la más alta gama en el mercado, como donación. Anteriormente, el gobierno de Japón donó $5.5 millones a Panamá. De lo que no sabemos nada es de aquellos ventiladores que @realDonaldTrump le prometió al presidente Cortizo. Rubbish... le dicen por allá, y puro cuento... por acá.

¿SI O NO?. Dice la diputada más bullera que ella no es ficha de nadie ni de Benicio Robinson. Que “si hubo pase de factura es innegable”. Que esto se debe a que no es una “Yes Woman” y que “si eso es ser incontrolable, piensen lo que mejor les parezca”. Ok, pero lo que la gente quiere saber es si se queda en el PRD o si salta de bando. ¿Apuestas?