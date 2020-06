SIN EXPLICACIÓN. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le negó todos los traslados de partida que había solicitado el Ministerio de Obras Públicas, debido a que el titular de dicha cartera, Rafael Sabonge, no se dignó en ir a sustentar su petición ante dicha instancia. De veras que algunos no entienden eso de que son funcionarios y, como tales, deben rendir cuentas. A ver si alguien les da un curso de transparencia 101.

‘I WILL BE BACK’. Y, hablando de la Comisión de Presupuesto, su presidente Benicio Robinson, ha dicho que regresaría a presidir dicha comisión en el próximo período, que empieza la próxima semana. Por lo visto algunos se creen eternos.

TRAZABILIDAD. El Ministerio Público investigará de oficio, por la posible comisión del delito contra la salud pública (en la modalidad de propagación de enfermedad contagiosa), al taxista que andaba haciendo carreras por La Chorrera, pese a tener coronavirus. ¿Qué pasa con los potenciales pasajeros contagiados? ¿Cómo harán la trazabilidad de los contactos? Harían bien en divulgar la foto de este irresponsable para que la población sepa a qué atenerse.

COPPERFIELD. Una de las grandes cualidades de los ilusionistas es lograr que su público mire con tanto interés hacia un lado, de modo que no vea lo que manipula en el otro. Al final, se produce lo que llamamos “acto de magia”. Ojalá que eso no sea lo que sucedió ayer con aquel cuento de que uno de los retoños venía a bordo de un avión procedente de Florida. Conociendo a mi gente, bien podría ir todo el mundo ladrando detrás de la rueda del auto, mientras que Fulanito cruza tranquilamente por la línea peatonal...

‘WELCOME’. Las versiones sobre la supuesta llegada de uno de los hijos del innombrable a Panamá circularon durante todo el día de ayer. Que si intentó salir de Florida y no lo dejaron, que si vendría con escala en El Salvador, que si una vez en ese país, lo irían a buscar. Hasta el avión de papi salió a dar una vueltecita por la pista del aeropuerto de Albrook. Lo cierto es que el príncipe ha consignado fianzas para no ser detenido por $7 millones en los últimos días. Pero de la razón detrás de su regreso... no se sabe nada. ¡Bienvenido a la tierra de la impunidad, su majestad!