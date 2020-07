‘BAD NEWS’. Alguien amaneció ayer con la manta arrastrando. Las noticias no fueron buenas. Por ejemplo, el sagrado “principio”, que dizque a él lo hace “especial”, resulta que no flota nada, como él dice , y terminó en un hospital. Lo que no sabemos es si lo hizo como actor o paciente. Pero si fue enfermo, hay que reconocer que los dementes tienen la virtud de curarse rápido, pues tras un par de selfies, su corazoncito gallinesco mejoró. Lástima que no pasó lo mismo con su mal humor.

LA ‘YAYA’. Y es que parece que algo no le hace conciliar el sueño, a pesar de ese algo que lo llevaría a ser una vez más un renacido. Y como él está contento tal cual es, ahora uno de sus defensores –ese que tiene fetiche con los Rolex– anda pidiéndole a su gremio que tome parte en su deseo –y el de su cliente– de que no se adopten medidas cautelares dirigidas a personas mayores de 60 años. Sal es lo que quiere ese huevo, porque desde ya andan montando el teatro del enfermo, del viejo decrépito, del perseguido político, del violado debido proceso, etc.

EXCUSAS. Quizá lo que le mortifica es que su archienemigo –el tortugón– diga presente cuando lo llamen a declarar en el caso Odebrecht. En cambio él, por el caso de su “New Business”, seguramente presentará excusas porque está viejo y le duele algo. El que nació para gallina, del cielo le caen las plumas.

FIGURITA REPETIDA. No solo Marcos Castillero repetiría en la Presidencia de la Asamblea para el periodo 2020-2021. Tito Rodríguez ocuparía, por segundo año consecutivo, la Segunda Vicepresidencia de ese órgano. Así lo decidió la bancada –de cinco miembros– del Molirena, en una votación interna en la que Rodríguez recibió el apoyo de tres colegas (Pancho Alemán, Miguel Fanovich y Manolo Rodríguez) y el rechazo de Corina Cano. Pobre diputada… Hace un año se peleaba la curul con Crispi y Carla García. Hoy, el desencuentro es con sus propios copartidarios.

‘TRAMPARENCIA’. Qué chistoso es Rafael Sabonge. El ministro de Obras Públicas dijo ayer, en Telemetro Reporta, que su gestión ha sido “sumamente transparente” respecto al suministro de información del hospital modular de Albrook. Eso que se lo diga al procurador Rigoberto González, a la fiscalía anticorrupción, a la Contraloría y a la comisión de Movilidad de la SPIA. Capaz de que ignora lo que significa transparencia…