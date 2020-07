DOCTOR. Hace poco renunció en Brasil el recién nombrado ministro de Educación, Carlos Decotelli, luego de presentarse como doctor de la Universidad de Rosario, Argentina, donde su tesis no fue aprobada. Acá, hay semovientes que se presentan con el título de doctor sin siquiera haber cursado estudio alguno para serlo. Y, con todo lo embusteros que son, andan pidiendo plata por daño moral. El mundo al revés.

PROFESOR. Y, hablando de esos temas, el abogado José María Castillo quedó ayer dando clases de ética periodística a los asistentes a su rueda de prensa. Parece haber olvidado su época como secretario general de la Procuraduría General de la Nación, cuando las faltas a la ética eran lo menos preocupante que ocurría en esa institución, porque hay que ver el desastre de gestión que fue esa administración.

UNCLE SAM. Realmente hay familias que no se cansan de ser noticias internacionales y, de paso, llevar el nombre de Panamá al basurero. Este es el caso de una familia cuyo apellido no queremos ni recordar. Al parecer, la cueva de ladrones no les sirvió de nada a padre e hijos, y aunque han logrado burlarse del sistema de justicia de Panamá, con los gringos no han podido. Ah, pero todavía hay quienes los defienden. Qué fácil es comprar la conciencia de algunos.

VEA USTED. Hablando de esa familia, luego del arresto de sus retoños en Guatemala se supo que el que echaba chispas era el director de proteger y servir, otrora empleado del innombrable. Reclamaba que cómo era posible que nadie le hubiese avisado. ¡Qué tupé! De haberlo hecho, se hubiese enterado hasta el yorkie de la familia... PS. Según dicen, le habrían prometido en Ministerio de Seguridad en el próximo quinquenio.

TOC TOC. Por cierto, acá nadie ha salido a decir quién les firmó el permiso a los chiquillos para que regresaran; tampoco nadie ha explicado cómo es que tienen pasaportes panameños nuevecitos. Cada día cobra más fuerza el asuntito ese del pacto Mani. Y el tufo empieza a ser insoportable.