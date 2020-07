¡HOLA COLEGAS!. Según Luis Eduardo Camacho, el amigo fiel, la inhibición de la jueza de garantías en el caso de la Caja de Ahorros es “otra derrota de los fiscales”. Con semejante “derrota” cobra sentido que el vocero se autodenomine “abogado de carretera” en vez de carrera. Pero, tal como está la justicia, si se nomina quizás sea elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

HELLO, ¿MINSA?. El alcalde de Ríos de Jesús, Didiano Pinilla, ha admitido que es su voz la que está en las grabaciones en las que amenaza a un agente policial que llegó a su residencia el pasado sábado, cuando celebraba su cumpleaños. Él niega que fuera una “fiesta”, pero admite que se tomó unas cervezas y que su esposa invitó a unos jóvenes activistas, por tanto, no son parte de su burbuja familiar. ¡Plop!

¿CUÁL DE LAS DOS? Además del audio, circulan fotografías en las que se aprecia que ahí no estaban guardando el distanciamiento social y no llevaban las mascarillas obligatorias, mientras posaban con cuatro dulces acomodados en una mesa cuyo mantel era la bandera de Cambio Democrático. Así que si eso no fue una “fiesta de cumpleaños”, fue una actividad proselitista. Deberían aplicarle la misma multa que a los diputados del PRD que se reunieron en el Jimmy’s.

EXPLICACIÓN. Roniel Ortiz, abogado del innombrable, ha dicho que su cliente no se someterá a ningún examen psiquiátrico en el Imelcf, como solicita la Fiscalía Especial Anticorruoción. Ortiz alega que su cliente ya tiene dos incapacidades dictadas por médicos particulares. Sería bueno escuchar a médicos explicar qué patologías psiquiátricas son discapacitantes por dos meses.

COSAS DE LOCOS. Circula en redes una cuenta con un nombre muy similar a la del innombrable y hasta con el mismo logo. La diferencia es que el apellido del supuesto dueño de la cuenta lo escriben con dos letras i, en lugar de una. Lo cierto es que los mensajes que en dicha cuenta se publican bien podrían ser escritos por aquel cuyo nombre no queremos recordar. Ya nada sorprende de este personaje.