‘OUT OF SERVICE’. Circula información de que Estados Unidos no estaría recibiendo correspondencia de varios países – entre esos Panamá– como medida para evitar la propagación de la Covid-19. Más allá de la efectividad o no de la medida, lo cierto es que mal puede recibir Estados Unidos correspondencia de Panamá, si la Dirección de Correos y Telégrafos ha suspendido el servicio de trasbordo aéreo de correspondencia.

UN ÓSCAR. El innombrable se apareció en el Avesa. Al salir, en tono bajo y sin mirar a la cámara, dijo: “Vine incapacitado a notificarme. Acabo de venir de Medicatura Forense”. Este señor, qué fácil que cambia de estado de ánimo. ¿Ficción o realidad?

UN ÓSCAR 2. Ayer también dijo en Twitter. “Cuando me armaron un proceso chimbo, dijeron que yo como Presidente era responsable de todo lo que sucedía en el Consejo de Seguridad. Pregunto: Ahora por qué no dicen que Varela es el responsable de todo lo que supuestamente hizo Rolando ‘Picuiro’ López”. Para andar en estas elocubraciones parece haber salido ya del cuadro depresivo que lo inhabilitó por dos meses. Vale la pena que el Imelcf también le dé un vistazo a su cuenta de Twitter para determinar su estado psiquiátrico.

PODEROSO. Si en la Asamblea hay un mandamás, en el Consejo Municipal las cosas no son muy distintas. Resulta que su nuevo presidente Senén Mosquera, de Curundú, que además goza de las gracias del alcalde capitalino, ya ha frenado las iniciativas de sus colegas de Bella Vista y Santa Ana sin que hubiese votación alguna. El asunto derivó en discusión, así que ya veremos a cuántos rounds es que es esta pelea.

CIRCO. Con el asunto este del operativo por el supuesto tráfico de armas hay tantas incongruencias que resulta difícil definir lo real de la ficción. Por un lado, las autoridades hablan de órdenes de aprehensión que los abogados desmienten y, por el otro, detenciones que luego resultan no ser ciertas. Lo cierto es que el desfile de implicados frente a los periodistas no es algo frecuente. Es más, en la mayoría de los casos entran y salen por la puerta trasera de las instituciones. ¿A que está jugando esta gente? ¡Patético!