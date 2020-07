CRISIS. Primero fueron los del Hospital San Miguel Arcángel, luego los del Complejo de la CSS. Lo cierto es que el cuerpo médico de ambas instituciones ha recurrido a la protesta para dejar en evidencia lo que el gobierNito no ha querido decir. Están a capacidad, y no tienen ni insumos ni suficiente personal para atender a los pacientes con la Covid-19. Pero del anuncio que no se ha anunciado todavía... nada

ALÓ, MIRANDA. La cantidad de quejas de abusos policiales en redes sociales, sumado al hecho de que organismos internacionales que protegen los derechos humanos tengan que advertir al gobierno sobre el mismo asunto, es grave. Definitivamente, algo está fallando en la dirección de la Policía, o es que la instrucción viene desde Las Garzas. ¿Cuál de las dos es?, ¿Ni un paso atrás? o ¿Proteger y servir?

REGLAS SON REGLAS. Y el presidente Cortizo ha nombrado como nueva viceministra de Vivienda a Daniela Martínez López, quien es ingeniera civil egresada de la Universidad Santa María La Antigua desde 2016, mismo año en que gestionó su idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Recorderis para cierto ministro de Obras Públicas que debe gestionar la suya. ¿O sigue sin importarle?

‘REALIZANDO METAS’. Rodrigo Sarasqueta presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acto de inscripción de Rómulo Alberto Roux Moses como miembro de Cambio Democrático, colectivo que –además– preside en la actualidad. Cuando suceden cosas raras, los motivos generalmente son más raros aún. Asumiendo que Rómulo Alberto, quien ha corrido en dos primarias presidenciales a lo interno de ese partido, debe tener buen rato allí, ¿qué será lo que a Sarasqueta le habrá tomado aproximadamente una década interpretar como “inconstitucional”? ¿Por qué hacer esto ahora que su líder espiritual anunció la inscripción de un partido, al que incluso beneficiará con las iniciales de su propio nombre? Debe pintar muy mal la inscripción del nuevo colectivo, cuando no les queda más que tratar de defenestrar a Roux, aunque ya han fracasado en cada uno de esos intentos.