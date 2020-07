HOLA, AMIGO! Por la vereda tropical se comenta que el mismísimo innombrable ha estado en la Procuraduría –aunque no entra por la puerta de enfrente, sino por la puerta de servicio–, visitando a ya sabemos quien. Y junto a él han estado otros amigos de su círculo cero, como Ricca y el de la lima, entre otros que tienen el perfil más alto que artistas de novela brasileña... o italiana... o gringa.

HUELE A QUEMADO. En la misma vereda también había algunos sorprendidos, porque en la Corte Suprema de Justicia se cocina un guiso que será de sabor muy desagradable para la sociedad panameña. Se trata del caso Odebrecht, que para favorecer a algunos de los amiguitos, parece que este expediente correrá la misma suerte que casi todos los casos de alto perfil: impunidad completa. Algunos magistrados –los de siempre– preparan la bomba que provocará que el cantante de mariachis ofrezca otra de sus conocidas fiestas, con todo lo “enfermo” que dice estar.

SI YO FUERA... El diputado Huevito –que parece de la bancada martinellista, en vez de la del PRD– dice que si él fuera diputado del Parlacen juramentaría a los príncipes... Y pregunta a los que no se prestan para el chanchullo que si no los juramentan, ¿a quién le están haciendo el favor? Respondiendo a su pregunta, esos diputados deben estar haciéndose un favor a sí mismos, porque no hay duda de que habría consecuencias de todo tipo por prestarse para semejante “fraude de ley”, como dicen algunos diputados guatemaltecos del Parlacen.

PENA AJENA. Y hablando de Huevito, a su pronunciamiento sobre los príncipes agregó que “Ambos fueron legítimamente electos con el voto popular. Desconocer esto , es desconocernos a nosotros mismos y a la voluntad popular en democracia”. A este diputado le vendría muy bien una revisión al Código Electoral, que indica que “No habrá boleta de votación para la elección de diputados al Parlamento Centroamericano” (Parlacen). Estos son elegidos cuando al votar para Presidente de la República el elector vota por la lista de candidatos que fue postulada por cada partido. En otras palabras, ningún diputado al Parlacen es elegido por voto popular. ¿Más claro?

SIN DUDA. El Parlacen todavía no se ha pronunciado sobre el tema de los hermanitos. Aún cuando son muy activos en sus redes sociales, no hay ni un tuit al respecto. Parece que no son tan tontos como para creer que es buena idea ayudar a evadir una solicitud de extradición de Estados Unidos.