CAOS JUDICIAL. Insólito: dícese de algo que es desacostumbrado, fuera de lo común, extraordinario. Según el innombrable, la migración de cetáceos hacia el sur y que ocurre todos los años es insólita. Lo que realmente es insólito es lo que está sucediendo en el Ministerio Público con el caso Odebrecht. No solo logró que le cambiaran a la fiscal, sino que además insiste con aquello del principio de especialidad cuando ya el fiscal del caso New Business le advirtió que esa no es la instancia para dirimir ese asunto. Lo que es tener buenos amigos administrando justicia. O, ¿no?

SILENCIO CÓMPLICE. Y ayer se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal sin que el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, estuviera presente. Decidió hacerlo de forma virtual desde su oficina en la Alcaldía. Por lo visto está dispuesto a evitar los cuestionamientos a toda costa. Lo cierto es que a ninguno de los ediles le dio por pedirle explicaciones y, a él, mucho menos darlas. Lo único bueno es que, al menos, ya se sabe que regresó de la playa y que por lo visto está en su oficina. Cosas veredes, Sancho... digo Tanque.

TOLETE. El presidente Cortizo objetó, por inconveniente e inexequible, el proyecto de ley 280 -impulsado por 13 diputados de las bancadas del PRD e independiente-, que propone medidas sanitarias ante la pandemia del nuevo coronavirus, como el cierre temporal de establecimientos, racionalización del agua, retenes sanitarios, reducción de asistencia laboral, etc. El Ejecutivo advierte de que muchas de estas propuestas ya están consagradas en normas o instrumentos jurídicos ya existentes. Si esta gente tiene tantas ganas de poner un retén, mejor que inventen uno contra el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción.

NECEDAD. Roniel Ortiz anunció que apelarán la decisión de la juez Ana Zita Rowe, de no admitir la demanda civil del expresidente Martinelli contra la exprocuradora Porcell. Parece que no leyeron el fallo de Rowe, quien advirtió al país sobre la conducta “inaceptable” desplegada por las partes. El que persevera en el error es necio…