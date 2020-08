SPACE X. Parece que la bipolaridad es contagiosa… Luis Eduardo Camacho ha dicho que “el funcionario Kozak” dejó “claro” en una entrevista que las autoridades estadounidenses no otorgarán excepciones al principio de especialidad (contemplado en el tratado bilateral de 1904), si estas no fueron solicitadas cuando se gestionó la extradición de su brother. No sabemos a cuál entrevista se refiere Camacho, pero si fue la que Michael Kozak ofreció a Radio Panamá, ahí el subsecretario de Estado remarcó que Panamá “tiene libertad de enjuiciar” a Martinelli. “Ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción”, reiteró el subsecretario hemisférico. Parece que Camacho orbita en un sistema solar distinto. Si de verdad quería marear a Kozak, le hubiese dicho que los Martinelli –padre y dos hijos– están listos para entregarse.

PICAPLEITO. En Guatemala, el abogado de Luis Enrique ha recusado al Tribunal Quinto de Sentencia, donde se debe discutir el trámite para su eventual extradición a Estados Unidos. Es lo mismo que ya hizo Ricardo Alberto, pero respecto al Tribunal Tercero, que es donde está radicada su causa. Parece que les gusta la prisión militar, porque si sus planes no eran quedarse en Guatemala, ¿qué hacen metiendo recursos contra los tribunales que deben decidir si se van o se quedan?

INDIGNANTE. Por lo visto, el proyecto de ley presentado por el vicepresidente Gaby Carrizo ante la Asamblea Nacional dormirá el sueño eterno. Por un lado, se dijo que incluirían a funcionarios del Órgano Judicial y, por el otro, que la iniciativa tenía visos de inconstitucionalidad. Ante lo primero: ¿y los del Legislativo?; y sobre lo segundo, más bien parece que los diputados han decidido tirarle la toalla al Ejecutivo. Lo dicho, la ley se aplica según la bandera del partido que se tenga.

TRAPOS SUCIOS. Por lo visto, Zulay Rodríguez no ha perdido sus mañas. Ahora, el rifirrafe es con sus copartidarios Roberto Ábrego y Crispiano Adames, a quienes culpa de beneficiar a los agresores sexuales. Tendrá pruebas de lo que dice o, como siempre, será puro bla, bla, bla.