HASTA CUÁNDO. El diputado del circuito 8-10 por Cambio Democrático, Alain Cedeño, ha dicho que no están en desacuerdo con que se les descuente el 20% de su salario para ayudar a los más necesitados por la Covid-19, siempre y cuando tengan la certeza de que los fondos descontados irán a sus circuitos, toda vez que, según dijo, no manejan fondos para este propósito. Según datos del gobierno central, aunque lenta, la ayuda llega a todos los circuitos. ¿Será que lo que preocupa al diputado es que esa ayuda no les sirve para hacer campaña?

BOLA DE CRISTAL. Y la diputada Zulay Rodríguez hizo gala ayer de un nuevo talento. Ahora puede leer el futuro. Según dijo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será reelecto en noviembre porque ha ayudado a su gente. Acto seguido, presentó un proyecto de ley sobre migración, no sin antes recalcar que no es xenofóbica. El chiste se cuenta solo.

RELINCHO I. Según Sidney Sittón, uno de los abogados del innombrable, el procurador Eduardo Ulloa debería investigar a la fiscal Ruth Morcillo por prevaricato, toda vez que, según él, no le hizo las preguntas de rigor al expresidente Juan Carlos Varela en su indagatoria por el caso Odebrecht. ¿Más amenazas?

RELINCHO II. Según Sittón, las indagatorias eran más una amable conversación que un interrogatorio. Por este caso, la fiscalía citó a Varela y a su cliente. El primero fue interrogado en cuatro ocasiones y el segundo no solo se acogió al artículo 25 de la Constitución para no declarar, sino que además alegó el cacareado principio de especialidad y hasta una incapacidad de dos meses. Definitivamente que en el país de los ciegos el tuerto es el rey.

IMPUNIDAD. Comienza otra semana y no se sabe nada de las “investigaciones” anunciadas por la Gobernación y por la Antai en contra del alcalde capitalino José Luis Fábrega por sus aventuras playeras. ¿Qué habrá sido de los informes que debían entregar el juez de paz de Chame y el Minsa? Tic toc, tic toc.