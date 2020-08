INTERCAMBIO. Ayer amanecimos con la noticia de que el infame asesor de la AAUD, Pedro Ortiz, convenientemente renunció a la institución. Ojalá que esto no signifique que no será sancionado por su gracia del fin de semana o que lo hizo a sabiendas de que pronto será nombrado en otra institución del Estado. Habrá que pelar el ojo, no vaya a ser que aparezca en la planilla de su amigo el diputado Crispy. Total, como dicen... favor con favor se paga.

MENSAJE . Ahora fue el asesor de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, Robert O´Brien, quien reiteró lo que su gobierno ya lleva meses diciendo. Al innombrable no lo protege el principio de especialidad. También dijo que corresponde al sistema de justicia panameño determinar si lo investiga o no. Sí, ese mismo sistema de justicia que será entrenado por el FBI para garantizar el procesamiento judicial de aquellos que se roben los recursos del Estado. ¿Do you understand?

ROFEO. Por lo visto, los ánimos están caldeados hasta por el Palacio Gil Ponce. Durante una de las reuniones del pleno, uno de los magistrados decidió recordarle a su recién estrenado colega que le podían llamar la atención por el retraso que mantiene con ciertos expedientes. Según dicen, el novato habría perdido la pasividad de su carácter y habría dicho que a él nadie lo amenazaba, por lo que tuvieron que suspender momentáneamente la sesión para que se le bajara la rabieta. La verdad es que los retrasos son cosas tan comunes por el Judicial que resulta alucinante este tipo de altercados.

DE VAQUEROS. Según el gobierNito, no hubo sobrecostos ni irregularidades en las compras de ventiladores, mascarillas, gel alcoholado y otros insumos que hizo el Estado a propósito de la Covid-19. Tampoco hubo sobrecostos ni irregularidades en la construcción del Hospital Modular y tampoco las hubo con la empresa Sicarelle, encargada de la limpieza y servicio de lavandería en los hoteles hospitales. ¿Complicidad?