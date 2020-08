EL ELEGIDO. La Asamblea reactivó el proceso para escoger al Defensor del Pueblo que completará el mandato de Alfredo Castillero Hoyos, fulminado in situ en octubre de 2019 por supuesto incumplimiento de deberes y negligencia notoria. El ungido sería Eduardo Leblanc, en detrimento de los otros 21 candidatos. Esto no sería nada nuevo, ya que su nombre sonaba desde el año pasado. Lo alucinante es que, según el diputado de CD Alaín Cedeño, Leblanc ya circula por la Asamblea, aparentemente presumiendo del cargo que todavía no ostenta. “Ya nos lo presentaron… los mismos diputados del PRD”, dijo ayer Cedeño. Esta gente ya ni guarda las apariencias…

CYBER CONSULTORIO. El Ministerio Público anunció en sus redes sociales el directorio de correos electrónicos de las fiscalías, personerías, subregionales y secciones de la institución para que aquel que tenga dudas pueda elevar las consultas respectivas. En el listado figuran tanto las fiscalías contra la delincuencia organizada, como la anticorrupción y la Subsecretaría general de la Procuraduría. Buena iniciativa. Ahora a esperar respuestas.

NO FALTABA MÁS. Y, hablando del Procurador, cuando se creía haber oído de todo, roba Rolex, uno de los abogados del Innombrable, le envió un mensaje directo al jefe del Ministerio Público. Le dijo públicamente: “ya es hora de que mande mensajes contundentes” sobre el manejo que se le ha dado en dicha institución al expediente Odebrecht. Cualquiera pensaría que se trata de un pájaro tirando a la escopeta. Pero... amanecerá y veremos.

POPULARIDAD El escándalo desatado por la contratación, por miles de dólares, de dos influencers que además son pareja, por parte del gobierNito, ha puesto en duda el criterio de contratación del Estado y por ende el buen uso de los recursos públicos. Lo cierto es que tanta bulla logró que estos dos jóvenes se mantuvieran como trending topic por varias horas en las redes sociales. ¿No es ese el sueño de todo influencer? Para bien... o para mal.